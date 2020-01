Kleve. In einer Stellungnahme schreiben die Denkmalschützer, dass die Schleuse in Brienen von höchstem Denkmalwert ist. Sie fordern Alternativplanungen.

Als Denkmalschützer war Andreas Stürmer schon ziemlich verärgert. „Dies ist eines der wichtigsten Denkmäler in Kleve, und der Deichverband hat sich in keiner Weise Gedanken über dieses Bauwerk gemacht“, kritisiert Stürmer im Gespräch mit der NRZ. Der Mitarbeiter des LVR-Amtes für Denkmalpflege im Rheinland hat an einer ausführlichen Stellungnahme im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zum Bau des neuen Deiches zwischen Griethausen und Wardhausen mitgewirkt. In diesem Zuge soll die alte, denkmalgeschützte Schleuse abgerissen werden.

Denkmalschützer sind verärgert

Für Denkmalschützer Andreas Stürmer ist die Schleuse in Brienen absolut erhaltenswert: „Wie viele Schleusen gibt es denn am Niederrhein? Wie viele in NRW? Diese Schleuse ist wirklich etwas Besonderes“, sagt er. Schmerzlich vermisse er eine Auseinandersetzung des Deichverbandes mit dieser Schleuse: „Es werden keine Alternativen und Argumentationen zu der jetzt gewählten Variante aufgezeigt“, sagt Stürmer. Bei seinen Äußerungen schwingt ein Subtext mit: Ein bisschen mehr Respekt gegenüber diesem Denkmal hätte er schon erwartet.

Die offizielle Stellungnahme des LVR-Amtes umfasst neun Seiten und liegt der NRZ vor. Vor allem bei der Bewertung der Denkmäler kommt das LVR-Amt zu einer völlig anderen Einschätzung als der Deichverband. Im Bericht des Deichverbandes werden die Baudenkmäler (Schleuse, Sebus-Denkmal und Wohnhaus Am alten Rhein 74) lediglich als „lokal bedeutend“ eingestuft: „Dieser Wertung ist aus Fachsicht der Denkmalpflege mit Nachdruck zu widersprechen“, schreibt LVR-Architekt Rasmus Radach.

Der LVR-Fachmann führt dann aus: „Der Spoykanal mit der Schleuse Brienen und dem Mahlbusen ,Spoysche Woy’ zählt zu den ältesten in den Rhein mündenden Wasserstraßen in Deutschland.“ Sie seien „zweifelsfrei von überregionaler Bedeutung“. Darüber hinaus zähle die Schleuse als Ingenieurbauwerk zu den „bedeutendsten erhaltenen wasserbaulichen Anlagen am Niederrhein“. Sie gehöre mit der Raffelberger Schleuse in Mülheim an der Ruhr zu den herausragenden Zeugnissen des Schleusenbaus im Rheinland. Die Schleusenkammern aus unterschiedlichen Bauepochen seien einzigartig und bildeten die technische Entwicklung im Schiffs- und Wasserbau des 19. und 20. Jahrhunderts in „höchst anschaulicher Weise ab“.

Schleuse und Schöpfwerk seien Zeugnisse einer Ingenieurbaukunst: „Die Baudenkmale bieten den Deichverbänden daher Grund zum Stolz auf die Errungenschaften der eigenen Zunft und verdienen deren besondere Würdigung.“ Eine Würdigung der Anlagen seien daher nicht als „mittel“, sondern als „sehr hoch“ anzusetzen. Zudem ergebe sich für das Baudenkmal Schleuse Brienen ein hoher Seltenheitswert, so Architekt Rasmus Radach.

Ob der Abriss der Schleuse aus Gründen des Hochwasserschutzes zwingend erforderlich ist, ist von den Gutachtern des LVR-Amtes nicht überprüfbar: „Welche Bauten des Denkmalensembles vom Gutachter als Risiko für den Hochwasserschutz bewertet werden, wird nicht dargelegt. Inwieweit auch die ,Alte Schleuse’ und das Schöpfwerk entsprechende Risiken bergen, wäre durch genauere Auswertungen des Gutachtens noch zu klären.“

Kompromisse sind denkbar

Kleve und Umland Zwei Vereine haben sich gegründet Für den Erhalt der Schleuse in Brienen haben sich mittlerweile zwei Vereine gegründet. Zum einen der Förderverein „Stadt. Land. Fluss … Schluss?“ und der „Schleusen Verein Brienen“. Beide Vereine kämpfen für den Erhalt der denkmalgeschützten Anlagen. Der Schleusenverein bittet die Klever Bevölkerung jetzt um Mithilfe. Gesucht werden Fotos oder Filmmaterial, alte Dokumente oder Geschichten, die an diesen Ort erinnern. Die Schleuse sei für viele Menschen ein „magischer Ort“, so der Verein. Hunderte Radler seien hier auf den Deichen unterwegs und würfen das Bauwerk passieren, die nahe gelegene Gaststätte Johanna Sebus lädt zum Verweilen ein. Das gesammelte Material soll in Vorträgen und Publikationen münden. Wer also etwas beitragen kann und möchte, kann um ein Gespräch bitten oder sein Material senden an: Helmut Heckmann, 1. Vorsitzender Schleusen Verein Brienen e.V., Friedensstraße 30, 47589 Uedem. Kontakt 02825/100211, E-Mail: helmutheckmann@t-online.de.

Das LVR-Amt sieht keine Notwendigkeit, dass die Schleuse für ihren Denkmalwert funktionsfähig bleiben muss. Es wären auch Kompromisslösungen vorstellbar, die im Zuge der Planungen hätten untersucht werden müssen. Mit einer Verschiebung der Hochwasserschutzlinie könnte man die Schleuse mit vermindertem Aufwand erhalten, ohne Risiken für den Hochwasserschutz, so Radach.

Auch könne man eine kleinere Schleuse in die großen Schleusenkammern einbauen, um die Schiffbarkeit des Spoykanals zu erhalten. Das LVR-Amt moniert, dass entsprechende Alternativen vom Deichverband erst gar nicht untersucht und dargestellt wurden. „Die Unvollständigkeit der vorliegenden Planung ist vor diesem Hintergrund nicht verständlich“, schreibt Architek Radach.

In seinem Fazit stellt er fest: „Die vorgelegte Planung ist in Anbetracht der vollkommen fehlenden Betrachtung von Erhaltungsoptionen für die historisch bedeutende Schleusen- und Schöpfwerksanlage als unzureichend zu bewerten.“ Der Verlust der Schleuse sei vermeidbar. Das LVR-Amt könne erst auf Grundlage einer überarbeiteten Planung eine Abwägung der öffentlichen Belange treffen.