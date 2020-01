„Viethen's Bullen“ freuen sich, dass sie weiter in Griethausen feiern können. Am Samstag treffen sich die Karnevalisten zur Generalprobe für die erste Sitzung nächste Woche.

Kleve-Griethausen. Das Bürgerhaus Griethausen wird für die Feiern vorbereitet. Vereine und Karnevalsgesellschaften freuen sich auf Ludger Wulle als neuen Pächter.

Kleve: Ludger Wulle ist Pächter im Bürgerhaus Griethausen

Von Weihnachten zu Karneval ist es nur ein Katzensprung. Schon in der vergangenen Woche haben die Mitglieder der Karnevalsgesellschaft „Viethen’s Bullen“ damit begonnen, das Bürgerhaus in Griethausen zu schmücken. Nächsten Samstag findet dort die erste Karnevalssitzung in der neuen Session statt.

Seit zehn Jahren feiern die „Bullen“ in Griethausen. „Das Bürgerhaus ist nicht zu groß, hat eine tolle Bühne. Genau der richtige Ort für unseren Kneipenkarneval“, sagt der Vorsitzende Stephan Brocks. Über einen alternativen Veranstaltungsort wollte Brocks auch nicht nachdenken, als bekannt wurde, dass Wirt Christian Matthias seinen Pachtvertrag zum März 2019 gekündigt hatte. Die Suche nach einem Nachfolger war zeitraubend. „Es gab schon die Überlegung, dass die Vereine die Bewirtung in Eigenregie übernehmen. Aber das ist nicht so einfach. Die Vereine wollen ja nicht ihre Gemeinnützigkeit verlieren“, so Brocks.

Im Spätherbst vergangenen Jahres dann die erlösende Nachricht: Die Stadt Kleve hatte mit Ludger Wulle („Klever Getränkedienstleistungen“) einen neuen Pachtvertrag für das Bürgerhaus abgeschlossen. Zuvor hatten schon die Bürgerschützen Wulle die angrenzende „Schützenstube“ anvertraut.

Gerne wieder mit Live-Musik

Der Getränkehändler war viele Jahre Pächter der Bürgerbegegnungsstätte „Zur Dorfschule Keppeln“ und ist als Festwirt vieler Kirmesveranstaltungen bekannt. „Wir sind auf einem gutem Weg“, sagt er. Nicht nur Vereinen soll das Haus zur Verfügung stehen. Wulle: „Wir stehen auch für Geburtstagsfeiern oder den Beerdigungskaffee bereit. Warum nicht auch wieder Live-Musik?“