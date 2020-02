Kleve. Eine Klever Autofahrerin schob zwei Pkw vor sich aufeinander. Eine Kölnerin im mittleren Wagen wurde verletzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleve: Leicht verletzt bei Auffahrunfall mit drei Pkw

Leichte Verletzungen und Sachschaden sind Folgen eines Auffahrunfalls in Kleve. Am Samstag, 1. Februar, 13.45 Uhr musste ein 19-jähriger Emmericher an der Einmündung Emmericher Straße / Olmer Straße seinen PKW verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 56-jährige Kölnerin konnte ihren PKW rechtzeitig zum Stillstand bringen, doch eine 53-jährige Kleverin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf. Sie schob den PKW der Kölnerin auf den des Emmerichers. Die Kölnerin wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand mittlerer Sachschaden.