Kleve: Kranken Baume in Reichswalde müssen gefällt werden

Kleve-Reichswalde. Die Stadt Kleve sieht für mindestens 27 Bäume in Reichswalde keine Perspektive mehr. Die Zerfallphase sei nicht zu stoppen.

In Kürze werden „erhebliche Fällungen“ im Waldbestand in Reichswalde zwischen der Grunewaldstraße (L 484), Dorfanger und Buchholz durchgeführt, die das Erscheinungsbild dieses Bereichs verändern werden. Dies kündigt die Stadtverwaltung an. „Der Waldbestand wird von drei Straßen eingefasst und ist bei Spaziergängern äußerst beliebt. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit müssen große Teile des Altbuchenbestandes gefällt werden. Rund 27 Bäume haben ihr Alter erreicht und sind in der Zerfallsphase“, heißt es in der Ankündigung der zuständigen Stadt Kleve.

Die Trockenheit der letzten drei Jahre habe diesen Prozess „extrem beschleunigt“. Die aktuellen Witterungsverhältnisse oder auch zusätzliche Maßnahmen könnten diesen Zerfall nicht mehr aufhalten. „Eine Fällung der Bäume ist unumgänglich. Aufgrund des Klimawandels und der zunehmenden Trockenheit leidet der Wald immens und kurz- und mittelfristig werden auch weitere Buchenaltbestände im Stadtgebiet betroffen sein“, so die Stadt mit Verweis auf Fachleute.

Die Bäume sind durch die Trockenjahre schwer geschädigt

Bei Verkehrssicherungsmaßnahmen werden vor allem durch die Trockenjahre geschädigte und instabile Bäume zum Schutz der Verkehrsteilnehmer und Waldbesucher beseitigt. Die anstehenden Maßnahmen sind mit dem Landesbetrieb Wald und Holz abgestimmt.

Im Interesse der eigenen Sicherheit, werden Waldbesucher dringend angehalten, Absperrungen zu beachten und diese Bereiche nicht zu betreten.