Kleve: Keine Termine beim Wertstoffhof mehr nötig

Kleve. Erweiterte Servicezeiten beim Klever Wertstoffhof: Bürger können ihre Abfälle ab dem 11. Mai wieder ohne Termin anliefern.

Die Umweltbetriebe der Stadt Kleve (USK) öffnen den Wertstoffhof mit erweiterten Servicezeiten ohne die bislang nötigen Terminvergaben. Ab dem 11. Mai werden montags bis samstags von 8 bis 12 Uhr und montags bis freitags zusätzlich von 13 bis 16 Uhr Anlieferungen von Abfällen aus Privathaushalten von Klever und Kranenburger und Bürgern angenommen.

Die USK, die mit einem großen Andrang und wegen des begrenzten Einlasses mit längeren Wartezeiten rechnen, bitten darum, nur in dringenden Fällen den Wertstoffhof zu besuchen. So sollen die Bürger auf die Anlieferung von gelben Säcken und Glas verzichten und die jeweilige Abfuhr abwarten. Gartenabfälle sollen sukzessive über die Bio-Tonne entsorgt werden.

Maximal zwei Personen pro Fahrzeug

Auf dem Wertstoffgelände müssen die Anlieferer einen ausreichenden Abstand zu anderen Personen von mindestens zwei Metern einhalten. In jedem Fahrzeug dürfen maximal zwei Personen sitzen. Kinder dürfen sich nicht auf dem Wertstoffhof aufhalten, sie dürfen das Fahrzeug nicht verlassen.

Anlieferungen sowie der Zugang zum Wertstoffhof sind nur innerhalb der Öffnungszeiten möglich. „Das Zugangstor wird verschlossen, auch wenn sich noch Anlieferer vor dem Tor befinden sollten“, kündigen die USK an. „Den Anweisungen der Mitarbeiter am Wertstoffhof ist zu folgen.“ Die Bürger sollen Sperrmüll und andere Abfälle entsorgungsgerecht vorbereiten und zum Beispiel Schränke vorher auseinander bauen. „Die Mitarbeiter am Wertstoffhof sind angewiesen, beim Entladen nicht unmittelbar behilflich zu sein“, so die USK.