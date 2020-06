Kleve-Kellen. Einbrecher brachen einen Zaun zum Lager eines Tiernahrungs-Handels in Kleve auf.

Katzenfutter und Hundefutter haben Einbrecher gestohlen. In der Zeit zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen verschafften sie sich Zugang zum Lager eines Fachhandels für Tiernahrung an der Briener Straße, indem sie einen Metallzaun aufbrachen. Hinweise zu verdächtigen Personen an die Kripo Kleve 02821 5040.