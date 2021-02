Kleve: Kapläne Hendrix und Meyer gehen online in die Bütt

Borken/Kleve. Die Kapläne Christoph Hendrix und Ralf Meyer haben Ihren jecken Beitrag als „Schlabber und Latz@home“ auf Youtube gestellt.

Ein Rheinländer und ein Westfale... der eine fröhlich, munter und drauflos plappernd, der andere spröde, nachdenklich und ziemlich wortkarg. Wenn die Kapläne Christoph Hendrix aus Kleve und Ralf Meyer aus Borken auf der Bühne stehen, ist klar, wer in welche Rolle schlüpft: „Manche behaupten sogar, wir müssten uns gar nicht verstellen“, verrät Hendrix mit einem breiten Grinsen. Bekannt sind die jungen Priester aus dem Bistum Münster auch als „Taufbolde“. In ihrem Podcast sprechen sie humorvoll über Gott und den Glauben.

„Wir fallen nicht aus“, versprechen die Kapläne Christoph Hendrix und Ralf Meyer

Dass sie als „Schlabber und Latz“ auch im Karneval gemeinsam auftreten, ist – kurz gesagt – Hendrix’ Schuld. Schon als Jugendlicher hatte der 32-Jährige seinen ersten Auftritt bei der Karnevalssitzung seines Heimatvereins „Ko und Ka“ (was für Kolping und KAB steht) in Issum. Gerade volljährig, stieg er erstmals allein in die Bütt. In dieser Session musste die Sitzung wegen der Corona-Pandemie zwar abgesagt werden, als Profis vor der Kamera haben Hendrix und Meyer ihren Beitrag kurzerhand aufgezeichnet und als „Schlabber und Latz@home“ bei Youtube hochgeladen: „Wir fallen nicht aus...“, versichern sie ihren Fans mit einem Augenzwinkern.

2015 hatte Hendrix seinen Freund und Mitbruder Ralf Meyer zur Sitzung in Issum einfach malmitgeschleppt: „Der Westfale sollte erleben, wie wir feiern.“ Ans Schunkeln, gesteht Ralf Meyer, habe er sich bis heute nicht wirklich gewöhnt, ansonsten ist der Burgkaplan aus Gemen aber ordentlich mit dem närrischen Bazillus infiziert. Von ihm kam auch der Vorschlag, als Duo in die Bütt zu gehen.

Über die Jahre sind sie im Sitzungsprogramm immer weiter nach hintengerückt

2016 war Premiere. Seitdem sind die Kapläne aus dem Issumer Karneval nicht mehr wegzudenken. Herumgesprochen hat sich ihr Talent inzwischen auch darüber hinaus. „Mimik und Gestik sind bei uns ganz wichtig“, erklärt Hendrix einen wohl entscheidenden Aspekt ihres Erfolges. Über die Jahre sind sie im Sitzungsprogramm immer weiter nach hintengerückt, bis sie in der vergangenen Session sogar die letzte Bütt des Abends, also der Topact, waren: „Das ist die Königsdisziplin“, sagt Hendrix. Ihr eigener Anspruch an das „rheinische Zwiegespräch“, wie sie ihren Büttbeitrag umschreiben, ist hoch. Das Jahr über sammeln sie Anekdoten aus dem Leben, die Christoph Hendrix dann textlich verpackt. Während er als Rheinländer in Mundart wild gestikulierend die Tücken des Alltags überzeichnet, ist Meyers Part der des knurrigen Westfalen: „Da ergänzen wir uns perfekt.“

Die Büttenrede findet sich auf www.youtube.com