Kleve. Auf der van-den-Bergh-Straße in Kleve versuchte ein unbekannter Jugendlicher einem 16-jährigen Gocher eine Musicbox zu entreißen.

Kleve: Jugendlicher versuchte eine Musikbox zu entreißen

Am vergangenen Sonntag versuchte ein ungekannter Jugendlicher gegen 18.20 Uhr einem 16-jährigen Gocher an der van-den-Bergh-Straße in Kleve seine Musikbox zu rauben, anschließend flüchtete er mit dem Fahrrad in Richtung einer Fastfoodkette. Der Unbekannte war mit einer Gruppe von Jugendlichen im Bereich des Bahnhofvorplatzes unterwegs und sprach den Gocher dort das erste Mal auf seine Musikbox an. Als der 16-Jährige vom Bahnhofsvorplatz in Richtung van-den-Bergh-Straße lief, versuchte der Täter die Musikbox, die der 16-Jährige sich umgehängt hatte, vom Haltegurt zu lösen. Als der Gocher sie festhielt, schlug der Unbekannte ihn ins Gesicht.

Die Polizei sucht Zeugen

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen circa 14 bis 16 Jahre alten Jugendlichen handeln. Er sei circa 1,60 bis 1,65 Meter groß, schlank gebaut, habe kurze dunkle lockige Haare, die an den Seiten kurz rasiert sind, und habe ein südländisches Aussehen. Zur Tatzeit trug er einen grauen Pullover und eine dunkle Hose. Er flüchtete mit einem silbernen Fahrrad. Eine weitere Person aus der Gruppe sei mit einer grauen „Nike“- Jogginghose, einem schwarzen „Nike“- Pullover, einer schwarzen „Nike“-Kappe, sowie braunen Schuhen bekleidet gewesen. Die Person sei etwas kräftiger gebaut gewesen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unbekannten oder zur Gruppe der Jugendlichen geben können. Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040.