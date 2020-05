Kleve im Check: Am Montag startet das NRZ-Bürgerbarometer

Kleve. Wie gern leben die Menschen in Kleve? Was ist gut und was sollte verbessert werden? Das NRZ-Bürgerbarometer 2020 gibt ein Stimmungsbild.

Kleve hat den Reichswald, die Schwanenburg, die Tiergartenstraße, das Lichterfest im Forstgarten, die historische Schleuse in Brienen, die malerischen Landschaften am Rhein, eine schnuckelige Innenstadt und mit dem Kurhaus und dem Haus Koekkoek zwei tolle Museen. Wie lebenswert ist die Stadt? Was schätzen die Klever an ihrer Heimatstadt besonders? Was fehlt den Menschen, die hier leben?

ÖPNV, Wohnraum, Einkaufen, Schleuse - was denken die Klever?

Das NRZ-Bürgerbarometer geht genau diesen Fragen nach. Gemeinsam mit Wissenschaftlern der Uni Duisburg-Essen hat die Lokalredaktion einen Fragenkatalog erstellt, der Auskunft geben soll – und dann bei genau den Leuten nachgefragt, auf die es ankommt: den Klevern. Die Umfrage ist repräsentativ und wird von den Wissenschaftlern der Universität ausgewertet.

Wir wollten von den Bürgerinnen und Bürger wieder wissen, ob sie gern in der Stadt wohnen und welche Note sie Bürgermeisterin Sonja Northing für ihre Arbeit geben. Wie steht es um die Angebote in Sachen Bildung, Wohnen, Einkaufen und ÖPNV? Gibt es Orte in Kleve, an denen sich die Menschen hier abends unsicher fühlen? Wege, die sie im Dunkeln niemals gehen würden? Und was sagen die Klever zur Schleuse am Spoykanal - sollte sie aus ihrer Sicht erhalten bleiben? Die Klever Lokalredaktion geht den so gewonnenen Erkenntnissen auf den Grund, krempelt die Stadt einmal so richtig auf links und konfrontiert auch Entscheidungsträger mit den Ergebnissen.

Das Bürgerbarometer will den Jetzt-Zustand aufzeigen

Aber es sind nicht nur Gebäude, Behörden und Einrichtungen, die eine Stadt ausmachen. Letztlich geben auch die hier lebenden Menschen der Stadt ein Gesicht. Von ihnen wollten wir wissen: Wie ticken die Klever? Ein weiterer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Thema Nachhaltigkeit. Wie angesagt sind beispielsweise Bio-Lebensmittel? Und wie häufig greift man hier zur Plastiktüte? Aber auch: Wo gehen die Klever am liebsten shoppen, außerhalb oder gar vor der eigenen Haustür?

Aus dem NRZ-Bürgerbarometer entsteht eine Artikelserie, ein kleines Abbild der Stadt im Jetzt-Zustand. Das Bürgerbarometer weist auf Schwächen hin, aber zeigt auch die Stärken, die liebenswerten Dinge an Kleve, auf.