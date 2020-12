Kleve: Gottesdienste in den Kirchen waren gut besucht

Kleve Propst Johannes Mecking zieht eine positive Gottesdienstbilanz: Die Kirchen waren nicht überfüllt und Abstände wurden eingehalten.

Die Weihnachtsgottesdienste der katholischen Kirche waren an den drei Festtagen gut besucht. Propst Johannes Mecking zeigte sich mit dem Ablauf der Feierlichkeiten sehr zufrieden: "Wir hatten nirgendwo Probleme mit den Abständen. Das Ganz war coronakonform", so Mecking im Gespräch mit der NRZ.

So sei der 17 Uhr Gottesdienst in Donsbrüggen gut besucht worden und auch die Christus-König-Kirche wurde gegen 21.30 Uhr noch reichlich aufgesucht. Die Zahl der Kirchgänger habe zwischen 80 und 120 geschwankt. In die Stiftskirche kamen an Heiligabend 80 Leute - anmeldet hatten sich nur 40. Aber auch dies sei aufgrund der Größe der Kirche kein Problem gewesen, so Mecking.

Katholiken bedankten sich für Gottesdienst

Von vielen Katholiken habe er doch ein Dankeschön erhalten, dass man die Gottesdienste ermöglicht habe. "Die Leute wollen einfach einen Live-Gottesdienst haben", so Mecking. Zwar gebe es auch viele Online-Angebote, aber gerade in den kleinen Gemeinden seien diese selten professionell gemacht und nicht immer eine Freude. "Da klickt man mal kurz rein und ist auch schnell wieder weg. Nur die wenigsten folgen den Gottesdienst bis zum Ende", weiß Mecking aus Video-Analysen.

Der Außengottesdienst an der Wasserburg Rindern wurde an Heiligabend um 17 Uhr nur von 15 Personen aufgesucht. Es hätten 100 Menschen auf dem Platz vor der Wasserburg teilnehmen können. Dennoch war der Gottesdienst ein besonderes Erlebnis: Mit Musik vom Band und netten Worten vom Prädikanten ließen sich die wenigen Katholiken auf den heiligen Abend einstimmen.

Gottesdienste im Internet

Wie berichtet hatte die evangelische Kirche in Kleve in diesem Jahr keinen Präsenzgottesdienst angeboten. Im You-Tube-Kanal der Gemeinde (zu finden unter: www.kleve.ekir.de) kann man allerdings noch die Video-Gottesdienste abrufen.