Kleve: Gabenzaun für Hilfsbedürftige an der Klosterpforte

Kreis Kleve. Klosterpforte e.V. und Junge Union Kleve-Kranenburg starten einen Gabenzaun für Bedürftige in der Klever Unterstadt.

Der Stadtverband der Jungen Union Kleve-Kranenburg startete in Kooperation mit der Klosterpforte e.V. am Montag einen Gabenzaun in der Klever Unterstadt. „Dieses Angebot ist neben den weiteren Hilfsmöglichkeiten der Tafel und der Klosterpforte eine Chance, um Menschen in der Corona-Krise zu unterstützen. Wir möchten somit unseren kleinen Beitrag dazu leisten, um Menschen zu entlasten, die kein Kurzarbeitergeld erhalten, ihren Job verloren haben, Studenten oder Familien, die aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation in Not geraten sind“, sagt Melina Weigel, die neue Vorsitzende der Jungen Union Kleve-Kranenburg.

Tüten gefüllt mit Kartoffeln, Konserven und Zahnpasta

Vertreter der Jungen Union haben bereits Tüten gespendet, in denen sich Hygieneartikel wie beispielsweise Zahnbürsten und Zahnpasta sowie lang haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Kartoffeln oder Konserven befinden. „Um dieses Projekt am Leben zu halten, benötigen wir die Unterstützung vieler Klever Bürgerinnen und Bürger“.

Wer Spenden abgeben will, kann diese an der Klosterpforte einreichen oder selbstständig an dem Zaun neben der Klosterpforte aufhängen.

Wer Fragen oder Anmerkungen hat, kann sich bei Melina Weigel unter der Telefonnummer 01573 5508813 melden.