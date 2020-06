Kleve freut sich auf einen Feierabendmarkt

Irina Schultz steht mit ihrem Streetfood auf dem Feierabendmarkt in Dinslaken. Auch Kleve möchte Streetfood-Elemente aufnehmen.

Kleve. Die Stadt präsentierte jetzt ein Konzept für einen geselligen Wochenmarkt am Abend. Künstler und Geschäftsleute sollen eingebunden werden.

Das Konzept klingt verlockend: Nach Feierabend in der Stadt noch ein kleines Bierchen trinken, Musik hören, Freunde treffen und am Stand noch den ein anderen Käse mitnehmen. Feierabendmärkte sind am Niederrhein beliebt geworden und sollen den oftmals schwierigen Wochenmarktbetrieb neue Flügel verleihen. Auch Kleve möchte einen abendlichen Wochenmarkt einführen. Petra Hendricks von der Tourismus und Marketing GmbH der Stadt stellte jetzt ein Konzept vor.

Der Markt soll ein neuer Anziehungspunkt in der Stadt werden. Hendricks sieht in ihrem Konzept eine breite Beteiligung von Händlern, Geschäften, Streetfood-Anbietern, Vereinen und lokalen Künstlern vor. Im Vorfeld hat sie sich mehrere Märkte unter anderem in Issum, Borken, Wesel und Kevelaer angesehen und sich gute und schlechte Beispiele notiert. Wichtig seien gehaltvolle Stände und eine nette Deko. Ein Feierabendmarkt müsse eine besondere Ausstrahlung erhalten.

Fünf Veranstaltungen würden 24.180 Euro kosten

Etwas Leckeres trinken, dazu nette Musik - ein Feierabendmarkt soll die Innenstadt beleben. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Für Kleve soll es in den Monaten zwischen Mai und September an jedem ersten Mittwoch zwischen 17 und 21 Uhr ein Markt angeboten werden. Dies wären dann fünf Veranstaltungen, die man auch gut durchplanen können, so Hendricks. Als Ort würden sich der Koekkoek-Platz, der Pastor-Leinung-Platz oder der Platz an der Herzogbrücke eignen. Die Kosten wären allerdings nicht gering: Für fünf Veranstaltungen plant Hendricks mit 24.180 Euro, um diese attraktiv zu gestalten.

Unter anderem sollen die örtlichen Kulturschaffenden für eine gesellige Atmosphäre sorgen: Chöre, Comedy, DJ Mike oder kleine Theatereinlagen soll es geben, damit der Markt auch abwechslungsreich ist. Cocktails und Weine sollen ausgegeben werden und natürlich klassische Wochenmarktartikel: Brot, Käse, Blumen, Obst- und Gemüse. Hendricks denkt, dass die Zeit zwischen 17 und 21 Uhr am Mittwoch genau richtig gewählt ist: „Da können sowohl Familien vorbeischauen als auch die Mitarbeiter von Einzelhandelsgeschäften, die nach Feierabend noch mal raus wollen“, so Hendricks. Die Einzelhändler vor Ort sollen nach Möglichkeit auch ihre Geschäfte am Mittwochabend länger öffnen.

Im nächsten Jahr soll der Markt dann starten

Bürgermeisterin Sonja Northing betonte im Umwelt- und Verkehrsausschuss, dass man den Markt gerne im Mai gestartet hätte. Aber aufgrund der Corona-Pandemie werde man es in diesem Jahr nicht mehr schaffen. Die Haushaltssperre ließe zudem keine Mehrausgaben in Höhe von 24.180 Euro zu. „Wir stehen allerdings ausdrücklich hinter diesem Markt. Das Konzept ist schlüssig und hoffentlich können wir es im nächsten Jahr verwirklichen“, so Northing.

Niklas Lichtenberger (SPD) wünscht sich den Koekkoekplatz als Austragungsort. Dieser Platz habe sich als Veranstaltungsgelände bewährt. Die Buden zur Weihnachtszeit hätten eine schöne Stimmung aufkommen lassen und die Idee, regionale Künstler einzubinden, sei sehr interessant.

Die politischen Fraktionen im Stadtrat werden jetzt über das Konzept beraten und bis Ende des Jahres eine Reaktion einreichen.