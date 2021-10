Kleve freut sich auf ein hochkarätig besetztes Jazz-Konzert

Kleve. Die Klever Jazzfreunde präsentieren mit Julian und Roman Wasserfuhr und Jörg Brinkmann drei hochkarätige Jazz-Musiker in der Gesamtschule.

Die Klever Jazzfreunde präsentieren ein hochkarätig besetztes Konzert: Julian und Roman Wasserfuhr kehren nach ihrem umjubelten Auftritt 2019 am 29. Oktober als Duo auf dem Hof ten Berge nach Kleve zurück, dieses Mal in Begleitung des Cellisten Jörg Brinkmann.

Harmonische Freiheit ist eines der wichtigsten Merkmale

„Verblüffend und ungewöhnlich“ (Die Zeit), mit einem „magischen Ton“ (Süddeutsche Zeitung) beschreibt die begeisterte Presse den unverwechselbaren, entspannten Sound, den die Brüder Roman (Klavier) und Julian (Trompete und Flügelhorn) kreiert haben. „Auf Bass und Schlagzeug zu verzichten, gibt uns mehr Entfaltungsmöglichkeiten, es bringt eine größere harmonische Freiheit mit sich und erlaubt uns, in weiten Spannungsbögen zu denken. Die Musik schwebt dadurch mehr“, erklärt Julian das neue Spielkonzept im Trio.

Natürlich spielen die Wasserfuhr-Brüder mit Jörg Brinkmann keine irische Volksmusik, sondern akustisch orientierten Jazz auf hohem Niveau. Das dabei entstandene Album „Relaxin‘ in Ireland“ ist der ganz persönliche, in Noten umgesetzte Blick der Wasserfuhrs auf die grüne Insel im Atlantik. Es ist aber auch ein Projekt, das davon erzählt, was die Umgebung von West Cork mit dem Trio im Moment des musikalischen Schaffens gemacht hat.Der Young German Jazz wird erwachsen. Julian und Roman Wasserfuhr stehen dafür par excellence. Ihr Album-Debüt „Remember Chet“ (2006), eine Huldigung an den Trompeter Chet Baker, haben die Brüder bereits mit 17 bzw. 20 Jahren eingespielt.

Fünf erfolgreiche Alben herausgebracht

Nach nunmehr fünf erfolgreichen Alben zählen sie mit zu den renommiertesten Jazz-Musikern in Deutschland. Julian & Roman Wasserfuhr haben schon einige Auszeichnungen und Preise erhalten. Unter anderem wurden sie mit dem German Jazz Award in Gold vom Bundesverband der Musikindustrie ausgezeichnet.

Julian und Roman Wasserfuhr, feat. Jörg Brinkmann, 29. Oktober, 20.30 Uhr, Aula der Joseph-Beuys-Gesamtschule, Ackerstraße 80. Eintritt 14 Euro, Tickets zum Vorverkaufspreis gibt es unter gig@klever-jazzfreunde.de (oder analog in der Buchhandlung Hintzen in Kleve). Beim Konzert gelten die 3G-Regeln. Infos unter www.wasserfuhr-jazz.com.

