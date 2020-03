Kleve: Chemieunfall mit Schwefelsäure an der Hochschule

Kleve. In einem Labor der Hochschule Rhein-Waal kam es zu einem Chemieunfall, bei dem Schwefelsäure freigesetzt wurde. Eine Person kam ins Krankenhaus.

In einem Chemielabor der Hochschule Rhein-Waal in Kleve sind am Montag Schwefelsäure-Dämpfe freigesetzt worden. Nach Angaben von Florian Pose, Sprecher der Feuerwehr Kleve, wurde eine Person mit Verdacht auf Verätzungen der Atemwege mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

In Schutzanzügen ging es für die Feuerwehrleute in die Hochschule. Foto: Feuerwehr Kleve

Demnach sei es gegen 11.30 Uhr im Gebäude 10 zu einer chemischen Reaktion gekommen. „Der komplette Raum war mit Schwefelsäure-Dämpfen gefüllt“, sagte Pose. Feuerwehrleute, die in Chemikalien-Schutzanzügen das Labor betraten, führten Messungen durch und stellten die Konzentration fest.

Dekontamination durch Fachfirma

Alle Menschen hatten das Gebäude bereits nach dem Auslösen der Brandmeldeanlage verlassen. Die Lüftung stellte sich automatisch ab, damit die Chemikalien nicht nach außen dringen konnten. Die Feuerwehr sperrte das Gebäude ab und übergab es dem Betreiber mit der Auflage, die kontaminierten Bereiche durch eine Fachfirma reinigen zu lassen.

Im Einsatz waren 38 Einsatzkräfte der Feuerwehr unter Beteiligung der Löschzüge Kleve und Kellen sowie der städtischen Bediensteten. Der Einsatz dauerte circa zwei Stunden.