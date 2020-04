Kleve: Feuer begann auf dem Balkon – Mieterin nicht zu Hause

Kleve. Ein Feuer entstand auf einem Balkon in Kleve, griff auf die Wohnung über. Die Bewohnerin aber war gar nicht zu Hause.

Ein Feuer entstand Samstagnacht (17./18. April) gegen 23.50 Uhr in Kleve auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Spyckstraße in Kleve. Die Ursache ist bislang unbekannt. Der Brand griff auf die dazugehörige Wohnung über, wodurch nicht unerheblicher Gebäudeschaden entstand.

Die Bewohnerin der Wohnung aber war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten alle Bewohner des Mehrfamilienhauses ihre Wohnungen verlassen. Der Sachschaden wird auf circa 120.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung wurden aufgenommen.