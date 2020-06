Kleve: Fahrradträger abgeschraubt und gestohlen

Kleve. Diebe stahlen einen Fahrrad-Kupplungsträger von einem parkenden Sportsvan in Kleve.

Ausflüge planen die Diebe offenbar, die zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen, 23. Juni, 10.45 Uhr, an einem VW Sportsvan zu schaffen machten. Die Unbekannten schraubten einen Fahrrad-Kupplungsträger der Marke Uebler vom silbergrauen Sportsvan ab, der auf einem Parkplatz an der Turmstraße in Kleve abgestellt war, und nahmen ihn mit. Dabei verkratzten sie auch die Stoßstange des Autos. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.