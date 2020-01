Kleve: Einbrecher hockte unterm Busch – Festnahme

Kleve. Der Einbrecher versuchte, sich im Garten vor der Polizei in Kleve zu verstecken.

Den Täter fanden Polizeibeamte im Garten unterm Busch und nahmen ihn fest: Am Samstagmorgen, 25. Januar, gegen 5.35 Uhr wurde die Polizei Kleve wegen eines Einbruchs in ein Bürogebäude an der Nimweger Straße alarmiert. Unmittelbar vor den Beamten war der Sicherheitsdienst eingetroffen und berichtete, dass der Täter gerade noch in einem der Büros gesehen wurde. Die Beamten durchsuchten das Gebäude sowie die angrenzenden Gärten. Da fanden sie den 35-jährigen Täter, der sich unter einem Busch versteckt hatte, und nahmen ihn vorläufig fest. Der Mann gestand noch weitere Taten aus der selben Nacht. Nun wird geprüft, ob der Täter auch für einen Einbruch auf der Kreuzhofstraße in Frage kommt. Nach Vorführung beim Haftrichter wurde der Mann ins Gefängnis gebracht.