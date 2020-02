Kleve: Ein starker Zug rollte durch die regnerische Stadt

69 Wagen und rund 20 Fußgruppen und Musikkapellen stark war der Klever Rosenmontagszug – um sieben Wagen aus den abgesagten Zügen der Nachbarschaft bereichert.

Trotz Verkleidung war es dem royalen Hündchen kalt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Die Stimmung in Kleve war feucht-fröhlich, allein schon, weil es ein bisschen regnete. Macht nichts, im Schirm lassen sich größere Mengen an leckerem Wurfmaterial fangen. In Kleve bekundeten mehrere Wagen ihre Solidarität mit den Bauern: No farmers, no food, so future“ mahnte die kreative ‘KC Dosenbier’.

Rosenmontagszug Kleve 2020 Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Kranenburger ‘Satte jecken 06’ nahmen sich die arme Arielle als „Meer-Müllfrau“ vor, Bedburg-Hauer feierten die Musikstadt Parookaville. Aus Bedburg-Hau fand auch die Tulpenprinzessin Loré-Dana in Kleve Asyl, ihr hatte der Sturm vom Sonntag ihren eigenen Zug verhagelt. Die Garde der Schwanenfunker um Prinz Marc, den Steuernden regten an: „Steuern runter, Stimmung rauf, Klever Narren obenauf“.

Nüttedener sahen die Welt kaputt geschrieben, drum hat es sie ins All getrieben. Niederländische Narren kamen wieder mit aufwendigen Wagen über die Grenze – die überdimensionale Biene Maja braucht heutzutage Schutz. Das niederländische Tipi-Zelt mussten sie allerdings bei Regen in Plastik einwickeln. Die KC Keeken widmeten sich der EU-Zeitumstellung.

Als lokales Thema fand sich der Verkauf eines Teils des Landesklinikgeländes Bedburg-Hau im Zug wieder. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Ein lokales Thema brachten die Bedburg-Hauer nach Kleve: den Verkauf des Nordteils des Klinikgeländes. Ansonsten feierten die Narren vor allem sich selbst. Aber die Helfer wurden nicht vergessen. Vom Wagen herab wurde den Feuerwehrleuten gedankt – und die mussten dann zur Feuerwehr-Hymne der Session tanzen.

