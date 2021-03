Kleve: Die SPD will mehr Flächen für die Außengastronomie

Die SPD will mehr Platz für die Außengastronomie in Kleve.

Kleve. Die Klever SPD-Fraktion fordert in einem Eilantrag mehr Flächen für die Außengastronomie und die Aussetzung der Sondernutzungsgebühren

Die SPD-Fraktion im Klever Stadtrat hat in einem Eilverfahren zum Haupt- und Finanzausschuss am 17. März beantragt, dass für sämtliche Klever Gastronomen die Sondernutzungsgebühren für die Bewirtschaftung von Außenflächen und Außenbestuhlungen für das Jahr 2021 ausgesetzt werden. Zudem wird beantragt, dass weitere Flächen in der Klever Innenstadt kostenfrei für die ansässigen Gastronomen ausgewiesen werden. Für die Erweiterung der Außenflächen soll die Stadtverwaltung ein vereinfachtes Antragsformular zu Verfügung stellen. Die Gestaltungsrichtlinien zur Sondernutzungssatzung sind hierzu „großzügig und flexibel zu gestalten“, so die SPD.

Die Eilbedürftigkeit begründe sich dadurch, dass eine Lockerung des Lockdowns mit der Freigabe der Außengastronomie bereits am 22. März unter bestimmten Voraussetzungen möglich sei, heißt es im Antrag. Zudem tagt der beschlussfassende Haupt- und Finanzausschuss und der Rat der Stadt Kleve erst Ende April und Anfang Mai 2021 erneut.

Cafés und Restaurants sind von der Corona-Pandemie schwer getroffen

„Cafés und Restaurants sind von der Corona-Pandemie schwer getroffen und werden auf vorerst nicht absehbare Zeit mit Umsatzausfällen rechnen müssen“, heißt es in der Begründung der SPD-Fraktion. „Das Außerhausgeschäft während des Lockdowns ersetzt in der Regel nicht den Umsatz des Bewirtungsbetriebes. Auch mit den Beschlüssen der Ministerpräsidenten-Konferenz und dem verabschiedeten Stufenplan ist eine Rückkehr zum Normalbetrieb nicht abzusehen.“ Die Aussetzung der Gebühren für die Bewirtschaftung von Außenflächen und die Ausweisung weiterer Flächen für die Gastronomie sollen für finanzielle Entlastung bei den Gastronomen sorgen. „Zudem kann mit der Erweiterung der Flächen auch unter Einhaltung von Abstandsregeln etc. unter Corona-Bedingungen eine angemessene Anzahl an Gästen bewirtet werden.“