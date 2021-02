Kleve: Die Schüler des Stein-Gymnasiums sind gut in Mathe

Kleve. Bei der Mathe-Olympiade kommen viele Schüler des Freiher-vom-Stein-Gymnasium in Kleve locker in die zweite Runde.

Großer Erfolg für die Klever Stein-Schüler bei der Mathematik-Olympiade: Bei dem diesjährigen Wettbewerb haben es wieder viele Schüler des Klever Stein-Gymnasiums in die zweite Runde (Kreisrunde) geschafft.

Von den insgesamt 104 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem gesamten Kreis Kleve kamen alleine 38 vom Stein-Gymnasium. Neun von ihnen konnten einen der 30 Preise ergattern.

„Das ist ein herausragendes Ergebnis, was auch den großen Stellenwert der Mint-Fächer an unserer Schule insgesamt unterstreicht. Es ist toll zu sehen, mit welcher Freude sich die Schüler mit Mathematik beschäftigen“, sagte Mathematiklehrer Steffen Kluge.

Die Preisträgerinnen und Preisträger am Stein sind in diesem Jahr: Pia Gertzen, Natalia Madej, Katharina Booth, Simon Früke, Elias Krieger, Mats van de Loo, Jonas Kies, Daniela Kuxhausen und Lara Franz. Jonas Kies konnte sich zudem durch hervorragende Leistungen mit einem 1. Platz für die Landesrunde qualifizieren, die in diesem Jahr digital in Nordrhein-Westfalen am 26. Februar durchgeführt wird.