Kleve: Die Hochschule bietet virtuelle Studienberatung an

Kleve. Die Hochschule Rhein-Waal will mit der virtuellen Veranstaltung „Abi und jetzt?“ Abiturienten erreichen, die Infos zu den Studiengängen suchen.

Da die Schüler in den letzten Monaten durch Homeschooling und Distanzunterricht vor viele Herausforderungen gestellt wurden, blieb für die Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunft und dem Thema Studienorientierung wenig Zeit. Kurz vor Start der Bewerbungszeit für das Wintersemester 2021/22 bietet die Zentrale Studienberatung deshalb eine „last minute“- Beratung für all diejenigen an, die noch unschlüssig hinsichtlich der eigenen Studienwahlentscheidung sind.

Umfassende virtuelle Angebot der Hochschule Rhein-Waal für Studieninteressierte

Damit reiht sich die Veranstaltung „Abi und jetzt?“ in das umfassende virtuelle Angebot der Hochschule Rhein-Waal für Studieninteressierte ein: Während Ende April 2021 beim „Virtual Open Day“ Neugierige die Hochschule und zentrale Angebote wie Hochschulsport und -musik kennenlernen konnten, gibt es bei „Inside HSRW“ bis zum 2. Juni einen genauen Einblick in die einzelnen Studiengänge der vier Fakultäten. Ende Mai 2021 können sich bei „Abi und jetzt?“ Schüler über Studienwahl, Bewerbungsfristen, Voraussetzungen und vielen weiteren Fragen rund um das Thema Studienbewerbung direkt und persönlich an die Zentrale Studienberatung wenden.

Die Sprechstunden finden an drei verschiedenen Terminen statt und sind offen für alle Schulabgänger und Abiturienten.

„Abi und jetzt?“ am Dienstag, 25. Mai, von 10 bis 12 Uhr, Mittwoch, 26. Mai, von 15 bis 17 Uhr, und Donnerstag, 27. Mai, von 15 bis 17 Uhr. Infos und Anmeldung: https://www.hochschule-rhein-waal.de/de/studium/studieninteressierte/zentrale-studienberatung/studienorientierung/abi-und-jetzt. Ansprechpartnerinnen sind Maren van Bebber, Studienberaterin am Campus Kleve, per Mail: maren.vanbebber@hochschule-rhein-waal.de, 02821/80673-9666, Ina Thörner, Studienberaterin am Campus Kamp-Lintfort, per Mail an ina.thoerner@hochschule-rhein-waal.de, 02842/908 25-9668.

