Kleve: Die guten Jahre bei Ipsen sind lange vorbei

Der Blick zurück ist meistens ein verklärter. Versehen mit dem Hinweis „Früher war alles besser“. Was die berufliche Vergangenheit des Klevers Karl-Heinz Burmeister (77) beim Ofenbauer Ipsen betrifft, so ist dies aus seiner Sicht jedoch eindeutig. Für ihn gibt es gleich mehrere Gründe dafür. Burmeister war knapp 40 Jahre bei Ipsen beschäftigt. Wenn er auf die aktuelle Entwicklung schaut, so schmerzt es ihn, was aus dem Unternehmen geworden ist.

Die Zeiten, in denen Burmeister bei dem Klever Werk des amerikanischen Unternehmens arbeitete, gehörten zu den erfolgreichsten. Derzeit geht es hingegen stramm in die andere Richtung. So wurde vor drei Monaten angekündigt, die Hälfte der Belegschaft zu entlassen. 160 Beschäftigte sollen dadurch ihren Job verlieren (wir berichteten). Bereits 2019 ist ein Sparpaket in Höhe von sechs Millionen Euro verabschiedet worden. Was zusätzlich wenig Hoffnung auf einen Verbleib von Ipsen in Kleve macht, sind ausgelagerte Fertigungsbereiche. Die Produktion der Vakuumöfen, ein gewinnträchtiges Segment des Unternehmens, soll in die USA verlegt werden. Zudem gibt Geschäftsführer Paul van Doesburg keine Standortgarantie für Kleve.

Klassische Büroeinrichtung der 70er Jahre: Karl-Heinz Burmeister an seinem Schreibtisch. Foto: Burmeister

Für Karl-Heinz Burmeister sind in den vergangenen Jahren von den Entscheidungsträgern vor allem eins gemacht worden: grobe Fehler, die jetzt auf dem Rücken der Belegschaft ausgetragen werden. Dazu gehört seiner Meinung nach auch die Verlagerung von Produktionsbereichen ins Ausland. So bewertet es ebenfalls ein Gewerkschaftssekretär der IG Metall im Zusammenhang mit den angekündigten Stellenstreichungen.

Auslagerungen nach Osteuropa

Die meisten Firmen, die Teile der Produktion in Osteuropa ansiedelten, um Personalkosten zu sparen, sind längst wieder zurück. Die kalkulierten Sparmaßnahmen waren viel zu gering und die Qualität war zu schlecht. Das habe Millionen gekostet und nichts gebracht, so der Arbeitnehmervertreter. Zuletzt war es Rumänien, wo durch geringere Löhne gespart werden sollte. „Auf dem sich schnell verändernden Markt wurde auch nicht entsprechend reagiert. Ipsen hat den Anschluss verpasst. Die Fluktuation innerhalb des Personals war groß. Mitarbeiter mit viel Fachwissen wechselten zu anderen Firmen. Die Konkurrenzfähigkeit nahm ab“, erklärt Karl-Heinz Burmeister.

Die guten Zeiten von Ipsen erlebte Burmeister bereits in seinen ersten Jahren bei dem Unternehmen. 1964 wurde er eingestellt. Zuvor hatte er eine Lehre zum Maschinenbauer bei den Deutschen Edelstahlwerken Krefeld abgeschlossen. „Wir waren damals mit 120 Auszubildenden in einem Lehrjahr“, sagt Burmeister. Den Weg zu Ipsen fand er über eine Zeitungsanzeige. Gesucht wurde ein Konstrukteur. Eine Bewerbung reichte, und Burmeister war Mitarbeiter des Unternehmens.

1957 hatte „Ipsen-Germany“ sich für Kleve als Niederlassung entschieden. Eigentlich sollte diese im Ruhrgebiet sein. Der Beauftragte für die Standortsuche war in Kleve nur auf der Durchreise. und übernachtete in einem Gasthof. Der Wirt erzählte ihm von einer Scheune, die monatlich für 300 Mark Miete zu haben war. Die Amerikaner sicherten sich den Schuppen als Betriebsstätte.

Gut ausgebildete Fachleute

Burmeister weiß auch warum: „Es gab gut ausgebildete Fachleute vor Ort, die damals noch alle ins Ruhrgebiet fuhren. Auch die Verkehrsanbindung war günstig.“ Das Wichtigste aber war: „Die in Amerika hergestellten Öfen konnten überhaupt nicht auf dem europäischen Markt verkauft werden. Die Richtlinien waren hier strenger. In Amerika wurde in einer Art ,Wild-West-Mentalität‘ produziert. Hier gibt es so etwas wie eine DIN-Norm.“

Der Ursprung einer langen Zeit florierenden Firma. 1957 startete der Spezialist für den Ofenbau in Kleve in einer Scheune. Foto: Burmeister

Als Ipsen in Kleve startete, bestand die Belegschaft aus zehn Angestellten. Drei arbeiteten im Büro, sieben im Betrieb. Beim 25-jährigen Bestehen im Jahr 1982 hatte Ipsen 332 Beschäftigte. Zu dem Zeitpunkt war Burmeister 18 Jahre im Unternehmen. Als er seine knapp vier Jahrzehnte bei Ipsen Revue passieren lässt, holt er vier Ordner aus Jutetaschen und stellte sie auf den Tisch. „Hier, alles Patente, die von meinen Kollegen und mir ausgearbeitet wurden. Wir hatten damals immer wieder neue Ideen“, sagt er nicht ohne Stolz.

Produkte aus Kleve waren gefragt

Daneben legt er aufgehäuft weitere Hefter mit Plänen. Als Konstrukteur war es Burmeisters Job, die Technik ständig zu verbessern. „Zu Hause habe ich eine ganze Schrankwand voll mit Ordnern aus meinem Berufsleben“, erzählt der 77-Jährige. Er war bei der Entwicklung der Atmosphärenöfen dabei, die bei 1000 Grad aus Stahl unter anderem Getriebeteile für die Autoindustrie formten. Auch Verschleißteile aus etlichen Sparten wurden hier behandelt, damit sie länger halten. „Die später produzierten Vakuumöfen waren vielseitiger und konnten noch mehr“, blickt Burmeister zurück.

Die Produkte aus Kleve waren gefragt. „Ob Schweden, Jugoslawien, die Tschechoslowakei oder DDR – alle haben hier bestellt“, sagt er. Kleve wuchs und wurde größer als das Stammwerk. Ipsen war Weltmarktführer. Burmeister hat sein Arbeitsleben auf einer CD festgehalten. Pläne, Bilder, Zeichnungen – vier Jahrzehnte zusammengefasst auf einem Datenträger. Er hofft, dass es den Standort an der Flutstraße noch lange gibt. „Es deutet jedoch nicht wenig darauf hin, dass die Zeiten für Ipsen hier bald vorüber sind.“ Für Burmeister würde seine ehemalige Arbeitsstätte verschwinden, für die Stadt ein Stück Industriegeschichte.

Unbeschwerte Zeit

Für den Klever war sein Arbeitsleben eine unbeschwerte Zeit. „Das Klima war hervorragend. Nahezu die Hälfte der Belegschaft kam aus den Niederlanden. Bei Feten war die Geschäftsführung immer dabei. Die Hierarchien waren flach“, betont er. Mit 20 ehemaligen Kollegen trifft sich Karl-Heinz Burmeister regelmäßig zu einem Ipsen-Stammtisch im Klever Gastrobetrieb Venga. Auch aktuell noch Beschäftigte oder erst vor kurzem ausgeschiedene Mitarbeiter sind dabei. Zusammen können sie einen Vergleich ziehen, zu dem, wie es bei Ipsen war und wie es derzeit ist. Es ist eine Unterhaltung über gestern und heute. Klar zum Nachteil des Heute.