Kleve: Die Diebe kamen durch ein auf Kipp stehendes Fenster

Kleve-Kellen. Vermutlich durch ein gekipptes Fenster verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung an der Straße „Zur alten Kirche“.

Vermutlich durch ein gekipptes Fenster verschafften sich unbekannte Täter am Dienstag, 20. Oktober, Zutritt zu einer Wohnung an der Straße „Zur alten Kirche“. Zwischen 0.30 und 9 Uhr drangen die Täter in die Wohnung ein und entwendeten einen Laptop, ein Mobiltelefon und eine Geldbörse. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Hinweise an die Kripo Kleve unter 02821/5040.

