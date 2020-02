Kleve: Das sind die schönsten Bilder vom Karnevalszug

Am Rosenmontag rollten die Züge in Kreis Kleve planmäßig. In Kleve wurde der Zug noch länger als gedacht. Sieben der 69 Wagen waren Gäste aus Kranenburg, Bedburg-Hau und Emmerich, denen der Sturm am Sonntag „ihren“ Narrenzug verhagelt hatte.

Die Stimmung in Kleve war feucht-fröhlich, allein schon, weil es ein bisschen regnete. Macht nichts, im Schirm lassen sich größere Mengen an leckerem Wurfmaterial fangen. In Kleve bekundeten mehrere Wagen ihre Solidarität mit den Bauern: No farmers, no food, so future“. (HoyHo)

