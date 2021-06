Kleve: Das Casa Cleve lädt wieder zum Rudelgucken

Kleve. Zum Deutschland-Spiel gegen Ungarn erwartet das Casa Cleve wieder eine rappelvolle Terrasse mit gut 250 Fußball-Fans.

Das EM-Rudelgucken am Casa Cleve geht am Mittwoch, 23. Juni, bei Deutschlands entscheidendem Gruppenspiel gegen Ungarn in die dritte Runde. „Wir stellen uns, wie auch am Samstag gegen Portugal, auf eine rappelvolle Terrasse mit 250 Fans ein“, so Tim Verfondern, Mitorganisator der Kulturbühne am Casa Cleve. Eine 15 Quadratmeter große LED-Leinwand ist vor einem großen Zelt aufgebaut. So können die Besucher auch bei schlechtem Wetter das Spiel entspannt anzuschauen.

Die Terrasse war voll. Foto: Soundbox

„Aus Immissionsschutzgründen stellen wir ab 22 Uhr wieder auf Kopfhörer um, was dem Genuss absolut nicht schadet. Ganz im Gegenteil. Der Kopfhörer ist gerade für unsere jungen Gäste auch ein Gehörschutz, da jeder Kopfhörer individuell von der Lautstärke eingestellt werden kann“, so Verfondern. Bereits im Spiel gegen Frankreich getestet und für gut befunden, ist sich die Soundbox sicher, dass es dieses System auch in Zukunft öfter einsetzen wird.

Wenige Restkarten für Mittwoch gibt es noch für acht Euro im Ticketshop

Die wenigen Restkarten für Mittwoch gibt es noch für acht Euro im Ticketshop unter www.SoundboxStudio.de oder direkt im Casa. Sollte es noch vereinzelte Karten an der Abendkasse geben, sind diese für zehn Euro zu haben. Einlass zum Spiel ist eine Stunde vor Anpfiff zur Vorberichterstattung ab 20 Uhr. Das Spiel selber beginnt dann um 21 Uhr.

Tickets für das Achtelfinale wird es direkt nach dem Spiel am Mittwoch geben und können sofort vor Ort mitgenommen oder online bestellt werden. Für das leibliche Wohl ist mit Grillbuffet und Getränken gesorgt.

