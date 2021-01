Bombenentschärfung in Kleve: Die beiden Kreisen zeigen die zwei Sicherheitsbereiche.

Sondierungsarbeiten Kleve: Bombenentschärfung an der Lindenallee um 16 Uhr

Kleve An der Lindenallee wurde eine englische Fünf-Zentner-Bombe gefunden. Sie wird um 16 Uhr entschärft. Evakuierungen in der Oberstadt.

Bei Sondierungsarbeiten an der Lindenallee in Kleve durch den Kampfmittelräumdienst ist eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder gefunden worden. Die Entschärfung der Bombe muss laut Stadtverwaltung am Dienstag, 5. Januar, um 16 Uhr erfolgen.

Zum Schutz der Bevölkerung wurde ein innerer und ein äußerer Sicherheitsbereich gebildet. Für den inneren Sicherheitsbereich (Nassauerallee 16-56a, Fleischhauerstraße 1-15, Schlußgasse 10, Gärtnergasse 1-4, Lindenallee 1-25/28, Mausgarten 30-56, Beuthstraße 1-6, Gabriele-Münther-Straße 1, 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 14-46, Rubensweg komplett, Holbeinstraße komplett, Anna-von-Cleve-Straße komplett, Krohnestraße 6-16) gilt: Die dort wohnende Bevölkerung sowie die Besucher und Beschäftigten der dort angesiedelten Gewerbebetriebe haben bis spätestens 15 Uhr die Wohnungen und Betriebe zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen.

Bedarfsunterkunft in der Lutherschule

Für die Bewohner des inneren Sicherheitsbereiches, die ihre Häuser verlassen müssen, wird eine Bedarfsunterkunft in der Lutherschule, Hagsche Poort 29, zur Verfügung gestellt.

Die Bewohner sowie Besucher und Beschäftigte der Gewerbebetriebe im äußeren Sicherheitsbereich dürfen sich während der Entschärfungszeit nicht im Freien aufhalten. Über die Festlegung der Sicherheitsbereiche werden die Bürger über Durchsagen der Freiwilligen Feuerwehr und Polizei informiert.