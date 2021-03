Kleve: Bargeld aus zwei Lieferwagen gestohlen

Kleve. Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in Kleve zwei Lieferwagen geknackt und Bargeld gestohlen. Die Kripo Kleve prüft Zusammenhänge.

Die unbekannten Täter hatten es auf Bargeld abgesehen: Am Freitag, 26. März, und am Montagmorgen, 29. März, brachen sie zwei Lieferfahrzeuge auf und entwendeten die Geldbörsen.

Am Freitag drangen Diebe zunächst in einen Mercedes Sprinter einer Bäckerei ein, der auf der Hoffmannallee geparkt war. Der Fahrer bemerkte einen Mann in der Nähe des Transporters, als er gegen 6.35 Uhr den Wagen verließ und in ein Gebäude am EOC ging. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich dabei um den oder einen der Täter handelt. Der Unbekannte wird beschrieben als etwa 180 bis 185cm groß mit einer kräftigeren Statur. Der Mann hatte kurze, schwarze Haare und trug einen dunkelblauen Hoddie mit Motivaufdruck auf der Brust sowie eine dunkle Jogging-Hose.

Der Fahrer hatte den Wagen nur kurz verlassen

Am Montagmorgen verschafften sich unbekannte Täter auf bisher ungeklärte Weise Zugriff auf den Innenraum eines Iveco-Transporters, der vor einer Bäckerei-Filiale an der Kavarinerstraße abgestellt war. Sie entwendeten ebenfalls Bargeld und flüchteten anschließend. Der Fahrer hatte den Wagen nur kurz verlassen, der Diebstahl geschah in der Zeit zwischen 5.45 und 5.55 Uhr. Die Kripo Kleve prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den beiden Taten. In beiden Fällen bittet sie um Hinweise an 02821/5040.