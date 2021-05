Kleve: B.C. Koekkoek-Haus sucht Videos zum Thema Freiheit

Das B.C. Koekkoek Haus in Kleve

Kleve. Das B.C. Koekkoek-Haus in Kleve schreibt einen Videowettbewerb für Jugendliche und junge Erwachsenen zum Thema „Freiheit“ aus.

Das B.C. Koekkoek-Haus in Kleve schreibt einen Videowettbewerb zum Thema „Freiheit“ aus. Mit im Boot sind der Freundeskreis Museums Kurhaus und Koekkoek-Haus Kleve, die Zevens-Stiftung, die VHS Kleve und die Tichelpark-Kinos. Gefragt sind filmische Beiträge von maximal zwei Minuten, von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 13 bis 25 Jahren, aufgenommen mit einer Smartphone-Kamera.

Eine mehrköpfige Jury entscheidet im Sommer über die besten Beiträge

Möglich sind bewegte Bilder und /oder Wortbeiträge, Poetry Comedy, Rap, Song, Pantomime, Tanz, in Deutsch oder Englisch oder auch ohne Sprache. Eine mehrköpfige Jury entscheidet im Sommer über die besten Beiträge. Im Herbst werden diese auf dem Youtube-Kanal des Museums, in der VHS Kleve sowie als Vorfilm in den Tichelpark-Kinos gezeigt.

Teilnahmeberechtigt sind nur Beiträge von Einzelpersonen oder Zweier-Gruppen. Zulassungsvoraussetzung für die Filmbeiträge sind eigene Autorenschaft, eigenes Urheberrecht, kein Covern, keine Einfügung vorgefertiger Clips. Einlieferung bis 1. Juli mit der Angabe von Namen, Alter, Kontakt (und evtl. Pseudonym unter dem veröffentlicht werden soll) per www.wetransfer.com an Ursula Geisselbrecht, künstlerische Leitung, geisselbrecht@koekkoek-haus.de

Teilnahme-Infos unter www.koekkoek-haus.de/aktuell

