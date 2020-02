Kleve: Auto zwingt Rollerfahrer zu Vollbremsung und Sturz

Die Polizei berichtet von einem Unfall in Kleve.

Kleve. Weil er ein Stopp-Schild missachtete, sorgte ein unbekannter Autofahrer in Kleve für einen folgenreichen Sturz eines 17-jährigen Rollerfahrers.

Beim Versuch, einem Auto auszuweichen, das ihm die Vorfahrt genommen hatte, verletzte sich ein 17-jähriger Rollerfahrer in Kleve. Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag, 7. Februar, gegen 9.45 Uhr, wie die Polizei jetzt mitteilte.

Der Jugendliche war auf der Straße Flasbloem in Richtung Steinstraße unterwegs, als ein unbekannter Autofahrer ihm an der Kreuzung beider Straßen die Vorfahrt nahm. Der Unbekannte fuhr auf der Steinstraße in Richtung Emmericher Straße und hatte nicht das für ihn geltende Stopp-Schild beachtet.

Sturz nach Vollbremsung

Der Rollerfahrer, der vom Flasbloem rechts abbog, um weiter in Richtung Emmericher Straße zu fahren, leitete eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies gelang ihm zwar, doch stürzte er und verletzte sich. Der unbekannte Fahrer kümmerte sich laut Polizei nicht um den Verletzten und fuhr von der Unfallstelle in Richtung Emmericher Straße davon.

Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen, sportlichen Pkw handeln. Der Fahrer sei vermutlich männlich gewesen und habe dunkelblonde bis braune Haare, so die Polizei Kleve, die um Hinweise zum Auto und zum Fahrer unter Telefon 02821/5040 bittet.