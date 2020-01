Wenn die Evangelische Kirchengemeinde Kleve Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres das umgebaute Zentrum rund um die Versöhnungskirche am Markt Linde beziehen wird, dann hat die Auferstehungskirche in Kellen als Gottesdienstraum ausgedient. Der für viele Gemeindemitglieder schwere Entschluss war nach langer Diskussion und vor dem Hintergrund sinkender Mitgliederzahlen und damit fehlender Einnahmen bereits 2016 gefasst worden. Bei der Frage, was aus der Auferstehungskirche und den angrenzenden Gebäuden werden soll, ist das Presbyterium in den vergangenen Monaten entscheidende Schritte weitergekommen. Bei einer gut besuchten Gemeindeversammlung präsentierten die Verantwortlichen nun die Optionen.

Zwei ernstzunehmende Angebote

„Verkaufen ist für uns die einzig logische und sinnvolle Konsequenz – auch wenn sie sehr weh tut“, stellte Pfarrer Achim Rohländer fest. Doch an wen? „Wir haben mit allen Religionsgemeinschaften in Kleve, der Stadt, Vereinen und anderen Gruppen gesprochen“, so Pfarrer Martin Schell. Den Gesprächspartnern fehlte allerdings entweder das nötige Kleingeld, die passende Nutzungsidee oder schlichtweg das Interesse.

Am Ende hätten zwei ernstzunehmende Angebote auf dem Tisch gelegen, sagte Schell.

Eines sieht den kompletten Abriss von Kirche, Gemeindezentrum und Pfarrhaus vor. Auf den 2160 Quadratmetern Bauland sollen nach Plänen dieses Investors anschließend sozialer Wohnungsbau in drei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 15 Wohnungen sowie eine etwas ausgelagerte Seniorentagesstätte entstehen. 195.000 Euro bietet der Bauträger der Evangelischen Kirchengemeinde, die die Immobilien zum Zeitpunkt der Eröffnung der Versöhnungskirche übergeben könnte.

„Charaktererhaltende Sanierung“

Das zweite Konzept, das die einhellige Zustimmung der Anwesenden fand, setzt auf den Erhalt des dann entwidmeten Kirchenbaus mit Gemeindezentrum und Pfarrhaus und auf eine „charaktererhaltende Sanierung“, wie Martin Schell sagte. Die GbR der beiden Klever Dirk Baumann und Clemens Wilmsen möchte das Pfarrhaus renovieren und danach vermieten. Schell: „Kirche und Gemeindesaal bleiben erhalten und sollen Orte der Begegnung für private und kulturelle Veranstaltungen und für Vereine sein.“ Die Investoren bieten der Kirchengemeinde 400.000 Euro und die Möglichkeit, bis zum endgültigen Umzug zur Versöhnungskirche mietfrei die Räume in Kellen nutzen zu können.

„Sie stehen für die Bewahrung alter Bausubstanz. Das sind keine typischen Bauherren“, meinte Schell mit Blick auf zurückliegende Baumann-und-Wilmsen-Projekte wie die ehemalige Post an der Hagschen Straße oder den Klever Bahnhof. „Zum Teil lassen sie die Gebäude Monate oder Jahre stehen und warten, bis eine wirklich angemessene Nutzung gefunden ist.“ Auch die von den Investoren begleitete Aufwertung des „Musikerviertels“ wurde von Versammlungsteilnehmern positiv hervorgehoben.

Dirk Baumann und Clemens Wilmsen baten auf NRZ-Anfrage um Verständnis, dass sie sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht eingehender zum Projekt äußern. Man wolle erst die Entscheidungen der Gremien abwarten.

„Kirchenfeindliche Nutzung“ ist ausgeschlossen

Während die Gemeinde dem verantwortlichen Presbyterium ein klares Stimmungsbild pro Erhalt der Gebäude in den Händen von Baumann und Wilmsen mit auf dem Weg gab, scheint die Sache für die Evangelische Kirche im Rheinland etwas anders gelagert zu sein. „Für die Landeskirche wäre es am bequemsten, alles platt zu machen“, meinte Pfarrer Martin Schell. Wenn die Menschen die Gebäude weiterhin für Kirche hielten, drohe möglicherweise ein Imageproblem. Eine spätere „kirchenfeindliche Nutzung“ werde deshalb im Ewigkeitstext im Grundbucheintrag ausgeschlossen.

Für den Umgang mit der Einrichtung der spätestens 2021 entwidmeten Kirche hat die Evangelische Kirchengemeinde viele Ideen gesammelt. Die Glocken, so lautete die Mehrheitsmeinung, sollen im Turm belassen werden, während zum Beispiel Altar, Kreuz, Abendmahlgeschirr und Altarbibeln mit zur Versöhnungskirche genommen werden sollen. Gleichwohl hieß es aus der Versammlung, dass „keine Plünderung“ stattfinden solle. Wegen der Betonplastik des verstorbenen Künstlers Waldemar Kuhn kündigte Martin Schell an, mit dessen Rechtsnachfolgern das Gespräch zu suchen.

Blick auf das Kunstwerk von Waldemar Kuhn in der Altarwand der Auferstehungskirche. Foto: NRZ

Zeitplan für den Umzug zur Versöhnungskirche

Die Evangelische Kirche Kleve geht nach aktuellem Stand davon aus, dass der neue Gemeindemittelpunkt rund um die Versöhnungskirche am Markt Linde im Oktober 2020 bezugsfertig sein wird. Ein gemeinsamer Anfang dort ist der Gemeinde wichtig, deshalb diskutierte die Versammlung intensiv über den Zeitplan des Umzugs.

Die Mitglieder aus dem zweiten Pfarrbezirk machten dabei ganz deutlich, dass sie in jedem Fall die Heiligabendmesse in ihrer Auferstehungskirche in Kellen feiern möchten – als Abschiedsgottesdienst. Das neue Jahr 2021 könnte die Gemeinde dann gemeinsam in der Versöhnungskirche begrüßen. „Wir müssten dann allerdings erklären, warum die fertige Versöhnungskirche im November und Dezember möglicherweise zu bleibt“, sagte Pfarrer Achim Rohländer.

Der derzeit eingerichtete Bus-Shuttle zwischen den beiden Gotteshäusern soll auch nach der Eröffnung der Versöhnungskirche bestehen bleiben, nur dann umgekehrt verkehren und Gottesdienstbesucher aus Kellen in die Oberstadt bringen. Bislang werde das Angebot aber nur wenig wahrgenommen, sagte Pfarrer Schell im Gespräch mit der NRZ. Meist würden private Mitfahrgelegenheiten organisiert.