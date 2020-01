Kleve. Nach einem schweren Unfall ist die A57 bei Kleve in Fahrtrichtung Köln am Donnerstagmorgen gesperrt worden. Polizei zählt drei Schwerverletzte.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleve: A57 nach schwerem Unfall gesperrt

Die A57 ist am Donnerstagmorgen nach einem schweren Unfall bei Kleve in Fahrtrichtung Köln gesperrt worden. Sechs Personen eines Kleinbusses wurden verletzt, davon drei schwer, bei einer dieser Personen bestehe möglicherweise Lebensgefahr, teilte die Polizei am Morgen mit.

Der Unfall geschah gegen 7 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Kleve, berichtete die Polizei. Ein Kleinbus sei laut Polizei dabei gewesen, einen Lastwagen zu überholen und habe den Lkw dabei gestreift. Der Kleinbus kam ins Schleudern, kippte auf die Seite und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Autofahrer sollen Unfallstelle weiträumig umfahren

Die Autobahn ist bis auf weiteres zwischen den Anschlussstellen Goch und Kleve in Richtung Köln gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz, teilte die Polizei mit.

Der Verkehr wird umgeleitet. Die Polizei rät Autofahrern, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Zur Dauer der Sperrung gab es am Morgen noch keine Einschätzung. (Red.)