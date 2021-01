Kirchenkonzert in Goch mit Violine und Orgel online

Goch Wolfgang und Katrin Nowak geben Konzert auf YouTube, damit die Gemeinde auch in Coronazeiten die Gocher Kirchenmusik hören kann.

Die Kultur ist von den Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders betroffen. Museen, Ausstellungshallen und Konzerthäuser dürfen vorerst nicht öffnen. In den Kirchen dürfen derzeit zwar Gottesdienste stattfinden, Kirchenkonzerte sind aber nicht erlaubt. Damit die Zeit des Wartens auf das Ende des Lockdowns nicht zu lange wird, hat Kantor Wolfgang Nowak gemeinsam mit seiner Tochter Katrin noch einmal ein neues Konzertprogramm bei YouTube hochgeladen.

„Wenn die Freunde der Kirchenmusik nicht zu uns in die Kirchen kommen dürfen, dann möchten wir mit unseren Musikvideos via Internet zu den Leuten kommen,“ sagt Wolfgang Nowak und fügt hinzu: „Es hat Spaß gemacht, die Musik in der Arnold-Janssen-Kirche einzuspielen und wir haben uns darum bemüht, dass die Musikvideos nicht nur gut klingen, sondern auch ansprechend auf dem Bildschirm ausgegeben werden.“ Nun stehen die Aufnahmen im Internet zur Verfügung. Die Playliste mit dem gesamten Konzert ist bei YouTube unter dem Namen „Kirchenkonzert in Goch 01/2021“ zu finden.

Folgende Stücke stehen auf dem Programm: Zwei Sätze aus der Sonate in F-Dur von Händel, Choralvorspiele zu „Jesus bleibet meine Freude“, „Nun komm der Heiden Heiland“, „Vom Himmel hoch“ und „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ von Bach, „Pastorale op. 6 Nr. 8“ von Corelli, „Offertoire pour la messe de minuit“ von Franck, „Siciliano und Allegro“ von Küchler, „Allegro op. 3 Nr. 3“ und Largo aus „Winter“ von Vivaldi. Mehr Kirchenmusik auf www.gocher-kirchenmusik.de.