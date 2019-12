Kalkar: Robotertechnik für den Kuhstall präsentiert

Probleme gibt es immer, schwierige Zeiten auch, aber in den vergangenen Wochen und Monaten haben die Bauern in Deutschland lauter protestiert als in den Jahren zuvor. Die Landwirtschaft sieht sich als Prügelknabe der Nation, wenn es um Umweltschutz, Klimawandel und Nachhaltigkeit geht, dabei sehen die Akteure das völlig anders. In den Kalkarer Messehallen findet in diesen Tagen die „Green Live“ statt. Noch bis Mittwoch präsentiert der Agrarsektor seine Stärken. Drinnen in den Hallen ist kein Raum für Protest, da geht es um die Leistungen des Berufsstandes samt vor- und nachrangiger Bereiche. Doch draußen vor der Tür werden mit Protestplakaten Erinnerungen an die jüngsten Demonstrationen wach gehalten.

Kalkarer Bürgermeisterin stellt sich hinter Landwirte

In Bürgermeisterin Britta Schulz haben die Bauern eine eindeutige Fürsprecherin. „Dass Sie jetzt an allem Schuld sein sollen ist nicht hinzunehmen“, befand sie bei der Eröffnung der Green Live“. Es sei richtig, dass sich die Landwirte wehrten, „friedlich und in angemessenem Rahmen“. Bislang sei es immer vorrangig um die Verbraucherwünsche gegangen, vor allem billig mussten sie sein, die hochwertigen Nahrungsmittel von den Feldern und aus den Ställen. Es sei an der Zeit, dass sich nun jeder an die eigene Nase fasse und ein Stück Verantwortung übernehme, wenn danach gerufen werde, das Klima zu schützen.

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hatte der Kalkarer Messe zur Eröffnung eine Video-Botschaft geschickt – aufbauend und anerkennend. Denn die Green Live ist immerhin schon zum zehnten Mal am Start und versteht sich nicht nur als Leistungsschau, sondern ebenso als Netzwerkplattform. Das hatte auch der Vorsitzende der Kreisbauernschaft, Josef Peters, im Vorfeld der Messe betont: So wichtig sei die Green Live vor allem deshalb, weil die Berufskollegen aus der Region (bis über die Grenze in die Nachbarlande) sich austauschen könnten.

Geräte für den Ackerbau

Die thematische Vielfalt ist groß. Das „Agrar-Forum“ zur Messe mit Vorträgen zu brennenden Themen hatte schon im Oktober stattgefunden. Um neue Leitlinien aus Brüssel war es gegangen, um sinkende Förderung und steigende Anforderungen. Am ersten Messetag waren es eher die praktischen Themen, die im Fokus standen: die Zuckerrübe und ihr Preis auf dem Weltmarkt, die Trends am Markt für Kartoffeln. Dau ging’s um alles, mit dem Landwirte Tag für Tag zu tun haben: Futtermittel, Düngung, Geräte für den Ackerbau und für den Stall. Da sind kleine Handgeräte ebenso wichtig wie die Rieseninvestition, die sich der Landwirt nur alle paar Jahrzehnte leisten kann.

Zum Beispiel Futterroboter, die selbstständig zum Silo fahren, Futter aufnehmen und es im Stall den Kühen vor die Mäuler kippen.