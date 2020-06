Kalkar: Radfahrer (18) verletzt sich schwer nach Kollision

In Wissel kam es zum Unfall.

Kalkar-Wissel. Ein Radfahrer aus Kalkar kollidierte in Wissel mit einem Emmericher Autofahrer und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Ein Radfahrer aus Kalkar hat sich am Sonntag, 21. Juni, gegen 12.55 Uhr bei einem Unfall im Ortsteil Wissel schwer verletzt. Der 18-Jährige kam laut Polizeiangaben einem 38-jährigen Emmericher, der mit seinem Auto gegen 12.55 Uhr auf der Dorfstraße in Richtung Am Bolk fuhr, auf der falschen Straßenseite auf dem Gehweg entgegen.

Kollision beim Fahrbahnüberqueren

Beim Versuch, von dort die Fahrbahn zu überqueren, kollidierte der Radfahrer mit dem entgegenkommenden Auto. Dabei zog sich der 18-Jährige schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.