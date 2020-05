Kalkar: Quad-Fahrer wurde bei Unfall schwer verletzt

Kalkar. Bei einem Unfall in Kalkar nahm ein Quadfahrer einer Autofahrerin die Vorfahrt, es kam zum Zusammenstoß.

Schwer verletzte sich ein Quadfahrer am Montag, 4. Mai, bei einem Unfall in Kalkar. Gegen 14 Uhr nahm in Appeldorn ein 21-jähriger Kalkarer mit seinem Quad einer 32-jährigen Opelfahrerin aus Kalkar die Vorfahrt, meldet die Polizei. Der Quadfahrer bog von der Birgelstraße kommend nach links auf die bevorrechtigte Appeldorner Straße ein, wo es zum Zusammenstoß mit dem Opel des 32-Jährigen kann.

In Folge des Zusammenstoßes rollte der Opel eine Böschung herunter. Die Fahrerin wurde nur leicht verletzte. Der Quadfahrer aber kam mit schweren Verletzungen ins nächste Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme wurde eine Drohne eingesetzt.