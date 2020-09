Kalkar: Pop-Art von Rizzi gegen die Corona-Depression

Kalkar. Das Studio 202/ am Kalkarer Markt zeigt hundert Pop-Art-Werke von James Rizzi. Optimismus pur in schwierigen Corona-Zeiten.

Es gibt eine Rizzi-Bahn, einen Rizzi-Beetle, Rizzi-Briefmarken und ein Rizzi-Flugzeug. Mit seinen knallbunten, fröhlich stilisierten Fischlein und Vöglein, Männlein und Weiblein, Herzchen und Blümchen wollte der New Yorker Künstler Optimismus und Fröhlichkeit ins Getriebe der Welt einsäen. Zur Pop-Art rechnet man den 1950 geborenen und 2011 verstorbenen Maler. Wenn man Vergleiche mag, müsste man an dieser Stelle vielleicht Hundertwasser erwähnen.

Kreativstudio in Kalkar mit Schwerpunkt Druck und Fotografie

Etwa hundert seiner Arbeiten sind seit vergangenen Samstag im Studio 202/ in Kalkar zu sehen. Das Studio 202/, hervorgegangen aus der Galerie am Markt, versteht sich als Kreativstudio mit Schwerpunkt Druck und Fotografie. Alexandra B.C. Bottenbruch und Michael Ostermeijer haben vor wenigen Monaten mit der Arbeit begonnen, James Rizzi ist ihr zweites Ausstellungsprojekt. „Etwas Buntes in der Corona-Depression“, schmunzelt Ostermeijer. Im Umkreis dürfte es sich derzeit um die größte Rizzi-Ausstellung handeln. Wer noch mehr Rizzi sehen möchte, muss nach Balingen fahren. Dort zeigt Rizzi-Rechteinhaber Art28 aktuell 700 Arbeiten.

Aber schon die hundert Stücke sind eine Menge optisches Futter. Zumal Rizzis Markenzeichen seine dreidimensionalen Bilder sind. Hierbei existieren die Bildelemente gleich zweimal: einmal als Hintergrund, und dann noch einmal, in ihre Bestandteile zerschnitten und in filigran austarierten Abständen zum Hintergrund angebracht, so dass die Gebäude, Figuren und Symbole zu schweben scheinen. „Ich hätte das nicht machen wollen“, sagt Ostermeijer angesichts der Arbeit, die dahintersteckt. Neben Lupe und Pinzette brauchte Rizzi wohl auch eine ruhige Hand und starke Nerven. Alexandra B.C. Bottenbruch: „Ich habe mal nachgezählt – und selbst bei einem Kleinstbild bin ich auf 30 Stücke in einem Bild gekommen.“ Manchmal spiegelt sich das Dreidimensionale dann sogar im Rahmen, wenn es nämlich ein doppeltes Passepartout gibt – natürlich auch farbig markiert.

Es fährt ein Taxi durch die Wolken und zwei gelb-rosa Fische küssen sich

Und was sieht man nun auf den Bildern? Da schwimmt zum Beispiel ein weiß-rotes Traumschiffchen auf dem Wasser, links lacht eine Sonne, unten küssen sich zwei gelb-rosa Fische. Oder es fährt ein Taxi durch die Wolken, ein „Sky Cab“, was weder die munter schwatzenden Insassen verwundert noch den darüber fliegenden rosa Vogel oder die einmal mehr lachende Sonne.

Neben den kleinen Arbeiten zeigen Bottenbruch und Ostermeijer auch einige größere Werke. Da kann man hundertmal hinschauen und findet in bester Wimmelbuch-Manier immer wieder neue Figuren und Konstellationen. „Wenn man schlechte Laune hat, geht man mit einem Lächeln wieder aus der Ausstellung hinaus“, verspricht Alexandra B.C. Bottenbruch. Und Bürgermeisterin Britta Schulz freut sich im Grußwort zur Publikation über die Ausstellung des populären Künstlers. „Etwas Pop tut jeder Stadt gut“, findet sie.

Preislich liegen die Werke zwischen 450 und 7000 Euro. Die Eröffnung wurde am Samstag, 5. September, gefeiert. Die Ausstellung endet am 1. November.