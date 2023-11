Kalkar: Oyweg zwischen Hanselaer und Appeldorn gesperrt

Seit Mitte November bis voraussichtlich zum 1. März 2024 ist der Oyweg in Kalkar weitestgehend gesperrt. Auch für den Fahrradverkehr.

Radfahrer sollten über die Spickstraße in Richtung Appeldorn fahren oder den Radweg entlang der Bundestraße Kehrum-Kalkar nutzen.

Der Straßenbelag wird auf dem Oyweg großflächig erneuert. Auch für Anlieger gelten Einschränkungen: So kann zum Beispiel aus dem Wüllschlag nur in der vorgeschriebenen Fahrrichtung Appeldorn gefahren werden.

