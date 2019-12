Die Polizei sucht Zeugen für die Brände in den Bushaltestellen.

Brandstiftung Kalkar-Neulouisendorf: Brand in zwei Bushaltestellen

Kalkar-Neulouisendorf. Kalkar-Neulouisendorf: Am Mittwoch (18. Dezember 2019) zwischen 22.15 Uhr und 22.30 Uhr wurden dort Brände aus Bushaltestellenhäuschen gemeldet.

Kalkar-Neulouisendorf: Brand in zwei Bushaltestellen

Gleich zweimal brannte es in Kalkar-Neulouisendorf. Am Mittwoch (18. Dezember) zwischen 22.15 Uhr und 22.30 Uhr wurden die Brände dort aus zwei Bushaltestellenhäuschen gemeldet, in denen die Bänke brannten.

Der erste Brand wurde an der Bushaltestelle an der Neulouisendorfer Straße Ecke Totenhügel, der zweite Brand an der Bushaltestelle Spierheide Ecke Wüldersweg festgestellt.

Zeugen werden von der Polizei gesucht

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen machen können. Zeugen sollen sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821/5040 melden.