Kalkar lockt in den Ferien mit coolem Skateboard-Spaß

Kalkar. Kinder und Jugendliche in Kalkar dürfen sich in den Sommerferien auf Workshops freuen, die innogy und „skate-aid“ aus Münster anbieten.

Coole Tricks auf dem Skateboard üben und entspannt mit dem Longboard „cruisen“: Kinder und Jugendliche erwarten in den Sommerferien wieder lehrreiche Workshops, die das Energieunternehmen innogy SE und die Initiative „skate-aid“ aus Münster anbieten. Auch die Stadt Kalkar richtet einen dieser Workshops aus.

Kurse werden auf dem neuen Streetball-Platz in der Nähe zum Sportplatz angeboten

Am Donnerstag, 9. Juli und am Freitag, 10. Juli, können maximal 40 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 16 Jahre das Skate- und Longboarden unter fachlicher Anleitung lernen. Auf dem neuen Streetball-Platz in unmittelbarer Nähe zum Sportplatz und zur Stadtwindmühle, an beiden Tagen jeweils von 10 bis 16 Uhr. Bürgermeisterin Dr. Britta Schulz, die den Workshop eröffnen wird, sagt: „Im Mittelpunkt stehen nicht nur Grundkenntnisse im Skateboarden, sondern auch die Persönlichkeitsbildung. Wir freuen uns, dass die Kinder und Jugendlichen mit solch einem tollen Programm ihre Sommerferien gestaltet können und bedanken uns für die Unterstützung.“

Das Team des bekannten Skateboard-Pioniers und skate-aid-Gründers Titus Dittmann versteht Skateboarden nicht einfach als sportliche Freizeitbetätigung, sondern verfolgt einen eigenen Ansatz der Kinder- undJugendarbeit: „Wir machen Kinder stark. Seit fast zehn Jahren nutzen wir die pädagogische Kraft des Skateboardens und unser ganzes Potenzial in mittlerweile 18 Ländern und über 25 Projekten. Skate-aid steht dabei für einen ganzheitlichen Ansatz zur Förderung von jungen Menschen im Rahmen der Jugendhilfe, des Sports, der Kultur und Völkerverständigung.“

Und Nils Rudolph von innogy, ergänzt: „Skateboarden gibt Kindern und Jugendlichen in ihrer Orientierungsphase sinnstiftende Freiräume. Wir freuen uns daher sehr, den Workshop gemeinsam mit skate-aid und der Stadt Kalkar anbieten zu können.“ Grundlegende Übungen und Techniken wie Fußstellung, Lenken, Beschleunigen und Bremsen sind der sportlicher Kern der Workshops. Und nicht zuletzt: Welches Skateboard passt zu mir? Auf dieser Basis erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erste Fahrweisen und ein paar einfache Tricks, ausgestattet mit Helm sowieKnie- und Ellbogenschonern. Das gesamte Equipment wird vor Ort gestellt.

Für Getränke, Obst und Snacks ist bei den Workshops gesorgt

Selbstverständlich ist auch eine ausreichende Getränkeversorgung organisiert, dazu gibt es Obst und Snacks und ein Mittagsimbiss - alles unterstützt durch REWE Zielinski in Kalkar. Der zweitägige Workshop wird in kleineren Gruppen und mit den nötigen Abständen durchgeführt. Unabdingbar ist eine vorherige Anmeldung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Anmeldungen und weitere Informationen bei der Tourist-Information Kalkar (TIK) im Städtischen Museum unter 02824/13-120 oder per Mail: tik@kalkar.de