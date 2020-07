Kalkar: Kripo sucht nach brutalem Raub dringend Zeugen

Kalkar. Neue Ermittlungsdetails zum Raub in Kalkar: Täter flüchteten offenbar in einer Limousine mit Oberhausener Kennzeichen. Zeugen werden gesucht.

Nach dem brutalen Raub auf der Tiller Straße in Kalkar, bei dem eine Frau und ein Mann am Nachmittag des 25. Juli gegen 15.15 Uhr eine 63-Jährige zu Boden stießen, schlugen und ihr eine Goldkette vom Hals rissen, wendet sich die Kripo Kleve noch einmal an die Bevölkerung. Sie sucht dringend nach Zeugen für den Vorfall am helllichten Tag.

Nach ersten Ermittlungen seien die Täter mit einer unauffälligen Limousine in hellgrau oder hellblau geflüchtet, teilte die Polizei mit. An dem Fahrzeug soll sich ein weißes Kennzeichen mit schwarzer Schrift befunden haben. Durch Zeugen konnte das Kennzeichenfragment „OB-607“ abgelesen werden, so die Polizei.

Mit quietschenden Reifen geflüchtet

„Die Täter fuhren mit quietschenden Reifen los und bogen mit ihrem Fahrzeug von der Tiller Straße nach links auf die B 57 in Fahrtrichtung Xanten ab“, berichtete die Polizei den derzeitigen Ermittlungsstand. Hierbei nahmen sie mindestens zwei aus Richtung Moyland kommenden Fahrzeugen die Vorfahrt.

Die Kripo fragt nun, wer sich an diese Situation erinnern und eventuell Hinweise zu der gesuchten Limousine geben kann. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt, dem flüchtigen Fahrzeug oder den Tatverdächtigen machen können, werden dringend gebeten, die Kripo Kleve unter Telefon 02821/5040 zu kontaktieren.