Kalkar: Jetzt können die Schüler bald angemeldet werden

Kalkar Vom 30. Januar bis zum 2. Februar können die Eltern ihre Kinder für die Realschule und das Gymnasium in Kalkar anmelden.

Die Stadt Kalkar startet jetzt das Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen. Wegen der Corona-Pandemie wird daher das Verfahren leicht angepasst. Grundsätzlich können die Eltern ihre Schüler in der Zeit vom 30. Januar bis zum 3. Februar anmelden.

Anmeldung für die Realschule

Für die Realschule Kalkar ist eine Anmeldung am 30. Januar zwischen 9 und 17 Uhr möglich, am Montag, 1. Februar, bis Mittwoch, 3. Februar, jeweils von 14 bis 18 Uhr. An der Realschule erwerben Schüler den Mittleren Schulabschluss nach Klasse 10. Mit einer Qualifikation ist auch der spätere Besuch eines Gymnasiums möglich. Ein Realschulabschluss führt auf Beruf hin, die in ihren Ausbildungsgängen einen hohen theoretischen Anteil haben (kaufmännische, technische, soziale Berufe).

Für Anmeldungen von Schülern zur Städtischen Realschule Kalkar ist angesichts der Pandemielage eine telefonische Terminvereinbarung im Sekretariat

der Realschule unter 02824-9999 41 zwingend erforderlich. Die persönliche Anmeldung erfolgt dann an dem vereinbarten Termin im Sekretariat der Städtischen Realschule Kalkar, Am Bollwerk 14, bitte nur durch ein Elternteil.

Anmeldung fürs Gymnasium

Das Jan-Joest-Gymnasium der Stadt Kalkar bietet ihre Anmeldemöglichkeiten am Samstag, 30. Januar, von 9 bis 17 Uhr sowie von Montag bis Mittwoch zwischen 14 und 18 Uhr an.

Das Jan-Joest-Gymnasium vermittelt den Schülern eine vertiefte Allgemeinbildung. Ziel des Bildungsganges sind die Studierfähigkeit an der Hochschule bzw. Universität sowie die Vorbereitung auf Führungs-, Organisations- und Entwicklungsberufe. Am Gymnasium erwirbt man das Abitur, die Fachhochschulreife (Fachabitur) oder den Mittleren Schulabschluss nach Klasse 10.

Für Anmeldungen ist ebenfalls eine vorherige telefonische Terminvereinbarung unter 02824 13280 zwingend erforderlich. Die Anmeldung selbst erfolgt dann persönlich im Sekretariat des Jan-Joest-Gymnasiums der Stadt Kalkar, Am Bollwerk 16, bitte möglichst nur durch ein Elternteil.

Besondere Hinweise für die Anmeldung

Die Stadt Kalkar weist darauf hin, dass auf dem ganzen Schulgelände Maskenpflicht besteht, auch für Kinder. Wer das Schulgebäude betritt, soll sich bitte die Hände desinfizieren. Entsprechende Spender stehen am Haupteingang.

Bei der Anmeldung zu den weiterführenden Schulen müssen folgende Unterlagen mitgebracht

werden: Alle durch die Grundschule ausgehändigten Anmeldescheine (bis zu vier Ausfertigungen), das Familienstammbuch bzw. eine Geburtsurkunde mit möglichst einer Kopie, das letzte Halbjahreszeugnis des Schülers sowie das Empfehlungsschreiben der Grundschule mit möglichst einer Kopie, ein Impfnachweis über die Schutzimpfung gegen Masern mit möglichst einer Kopie, das möglichst bereits ausgefüllte Anmeldeformular der jeweiligen Schule, das auf der Homepage der jeweiligen Schule zu finden ist, möglichst ein eigener Stift.