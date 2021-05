Kalkar: Eine Kapelle für die Landwirte und die Wanderer

Kalkar-Appeldorn. Die Idee für den privaten Bau der Kapelle auf dem Hof der Familie Gochermann-Brücker in Appeldorn entstand bereits vor 20 Jahren.

Wenn Edith Gochermann aus dem Haus kommt und zur Straße geht, dann spiegelt sich in ihrem Gesicht noch immer eine Mischung aus Freude und Erstaunen wieder, sobald ihr Blick auf die kleine Kapelle fällt. 20 Jahre lang hatte die Landwirtin immer wieder von der Idee gesprochen, auf ihrem Hof eine Kapelle zu bauen. In den vergangen Monaten hat sie den Plan mit der Hilfe ihrer Familie, von Freunden und Handwerkern in die Tat umgesetzt. Am Pfingstsonntag ist die Kapelle am Mühlenberg in Appeldorn von Regionalbischof Rolf Lohmann geweiht worden.

Die Grundsteinlegung erlebte die Tante noch mit

Es waren damals keine einfachen Zeiten, als sie erstmals die Idee zum Bau einer Kapelle hatte, erinnert sich Edith Gochermann. Als im vergangenen Jahre ihre Tante, die auch auf dem Hof lebte, schwer erkrankte, stand für sie fest: „Jetzt fange ich an“.

Die Grundsteinlegung erlebte die Tante noch mit, am Tag ihrer Beerdigung wurde das Dach auf die Kapelle gesetzt. Edith Gochermann zeigt auf eines der bunten Glasfenster aus der Werkstatt von Lucia Jacobs aus Kevelaer: „Darauf sind der Heilige Geist in Form einer Taube und ein Regenbogen zu sehen. Er ist eine Erinnerung an meine Tante, die den Regenbogen immer sehr gemocht hat.“ Der kleine Raum, in dem eine von Hans Rommen aus Kevelaer restaurierte Marienstatue steht, strahlt aus, mit welchem Engagement Edith Gochermann den Bau geplant und bewerkstelligt hat. In allen Details stecken viel Arbeit und Liebe, vom Mauerwerk über die Fensterbänke bis hin zum sorgsam arrangierten Blumenschmuck. Tagsüber steht es Besuchern offen,. Sogar Platz für Opferkerzen hat Edith Gochermann geschaffen. „Ich bin erstaunt, wie viele Menschen jetzt schon hier anhalten und beten“, sagt sie.

Für Weihbischof Lohmann ist die Kapelle „ein wichtiger Wegpunkt und ein Zeichen, das uns daran erinnert, was uns im Leben wirklich etwas bedeutet“.

