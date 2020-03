Kreis Kleve. Die Realschule Kalkar muss in diesem Jahr bei der Bezirksregierung um eine Ausnahmegenehmigung bitten: nur 41 Anmeldungen, davon 22 aus Kalkar.

Die Zahlen sehen nicht gut aus. Die Realschule in Kalkar hat fürs neue Schuljahr nur 41 Anmeldungen bekommen. Im Vorjahr waren es 65 Kinder. Eine weiterführende Schule braucht aber offiziell 50 Kinder in zwei für die Eingangsklassen. „Ich habe bereits ein Schulträgerberatungsgespräch bei der Bezirksregierung beantragt, es ist ist noch nicht terminiert“, sagt Fachbereichsleiter Andreas Stechling bei der Stadt Kalkar als Schulträger auf NRZ-Anfrage.

Ziel ist es, eine Ausnahmegenehmigung für ein Jahr mit zwei mal rund 20 Kindern pro Klasse zu bekommen. „Es gibt aber keinen Grund zur Panik wegen eines Jahres mit nicht so guten Anmeldezahlen“, sagt er.

Zwei Eingangstüren führen in den Flur, durch eine Glaswand getrennt hier Zugang zu Realschule links und Gymnasium rechts. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Die Stadt hat noch keine Rückmeldungen von den Grundschulen, wie viele Entlassschüler Kalkar hat und wo sie geblieben sind. Tatsache aber ist, dass von den 41 neuen Realschülern nur 22 aus Kalkar selbst kommen – deren Zahl sinkt seit Jahren kontinuierlich von 45 auf 33 auf 28 bis zum jetzigen Stand von 22.

Die Hälfte Schüler von außerhalb

Klassischerweise kommen immer rund die Hälfte der Sek-I und Sek-II-Schüler extern aus Kommunen, die ans Kalkarer Stadtgebiet grenzen. „Unsere Schulen sind darauf angewiesen“, so Stechling.

Diesmal stammen nur zehn neue Realschüler aus Bedburg-Hau (vor drei Jahren 19, dann zwölf und Vorjahr noch 18), sieben aus Uedem (in etwa gleichbleibend), eine/r aus Xanten, eine/r aus Goch. Weil in Kalkar „die Eltern ja die Hauptschule abgewählt haben“, so der Fachbereichsleiter, müssen Kalkarer Hauptschüler mit öffentliche Verkehrsmitteln nach Rees fahren (Schulbeginn dort übrigens um 7.30 Uhr). So wäre eher logisch, dass mehr Eltern ihren Eigentlich-Hauptschüler zur Realschule schicken wollen.

Das Gymnasium zählt diesmal 72 Anmeldungen

Das Jan-Joest-Gymnasium zählt diesmal 72 Anmeldungen, im Vorjahr 84, davor 89, davor mehrfach um die 70. Das gilt als normale Durchschnittswerte.

Schulzentrum Am Bollwerk Kalkar, links im Erdgeschoss gehören vier Räume der Realschule: Klasse, Werkräume, Lehrküche, die Klassen oben drüber gehören zum Gymnasium. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

An den mehrfach verzögerten Schulumbauten, dem sogenannten Ringtausch des Schulzentrums Am Bollwerk, kann die Entscheidung zumindest der Realschuleltern nicht liegen. Denn die Realschule ist nicht betroffen, sie bleibt in ihrem angestammten Gebäude, bekam nur im Haus gegenüber eine sehr schicke Lehrküche, tolle Werkräume und eine neue Klasse hinzu, die bereits seit vorigem Jahr benutzt werden.

„Wir müssen analysieren, woran es liegt“, sagt Andreas Stechling und versucht die Deutung, „dass vielleicht Kleves Angebot mit zwei Gesamtschulen eine Rolle spielt“. Aber die Gesamtschule Am Forstgarten in Kleve ging 2011 an den Start, die Joseph-Beuys-Gesamtschule arbeitet seit drei Jahren eigenständig als zweite Gesamtschule der Stadt.

Die Gesamtschule Mittelkreis Goch, zu deren Zweckverband auch Kalkar gehört, wurde bereits vor 23 Jahren gegründet.

In Kleve können nicht alle Elternwünsche erfüllt werden – Realschule ist da sehr gefragt

Kleve kann bei der Schulwahl den freien Willen der Eltern nicht in allen Punkten erfüllen. Angenommen wurden: Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 93 Schüler/innen (es war eigentlich die Wunsch-Schule für 102 Eltern), Konrad-Adenauer-Gymnasium 112 Kinder (ursprünglich angemeldet waren 106), zur Gesamtschule Am Forstgarten gehen 104 neue Schüler und Schülerinnen (angemeldet waren zunächst 93), Joseph-Beuys-Gesamtschule 124 Kinder (beworben hatten sich 125), Karl-Kisters-Realschule hat in vier Parallelklassen 110 Schüler/innen (147 Eltern wollten ihre Tochter, ihren Sohn eigentlich dorthin schicken). Einige müssen sich umentscheiden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beträgt die Gesamtzahl der Viertklässler in Kleve, Kranenburg und Bedburg-Hau insgesamt 629 Schülerinnen und Schüler. Davon haben sich bisher 577 an den weiterführenden Schulen angemeldet. Die noch fehlenden Anmeldungen der verbleibenden 52 Schülerinnen und Schüler werden aktuell mit den jeweiligen Grundschulen geklärt.

Eine Klasse Realschule an der Ersatzschule

Bei den sogenannten Ersatzschulen von privater Trägerschaft gibt es keine festen Anmeldetermine und keine Vorschrift für die Anzahl der Parallelklassen. Dennoch gibt es natürlich bestimmte Stichtage wie Tage der offenen Tür, die bei Eltern den Anmeldewunsch manifestiert. Bei der Euregio-Realschule in Kranenburg merkte Schuleiter Ulrich Falk das erhöhte Interesse nach den offenen Schulinfotagen im November, in Januar und nun parallel zu den offiziellen Anmeldeterminen der kommunalen Schulen. „Eine Klasse bekommen wir als einzügige Realschule sicher voll“, sagt er. Die Hälfte der Kinder kommt wieder aus Kranenburg, fast die andere Hälfte aus dem angrenzenden Kleve und vereinzelte aus Goch.

Goch beendet seine Schulanmeldephase erst Mitte März.