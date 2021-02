Kalkar: Circus Maximum organisiert Safariland am Niederrhein

Kalkar. Die Familie Zinneker gewährt auf einer ganz besonderen Tour auf dem Parkplatz des Wunderlands Kalkar Einblicke ins Alltagsleben eines Zirkus.

Wie so viele Zirkusfamilien muss auch der Circus Maximum rund um Familie Zinneker sich in diesen schwierigen Zeiten Gedanken über Einnahmequellen für Mitarbeiter und Tiere machen - Corona hat aufgrund fehlender Vorstellungen ein tiefes Loch in den Geldbeutel gebrannt. Tatkräftige Unterstützung erfährt die Familie jedoch durch das Wunderland Kalkar, auf dessen Gelände er derzeit residiert. Durch das Winter-Wunderland konnte bereits ein winterliches Standbein generiert werden.

Und auch das nächste Projekt steht bereits in den Startlöchern, denn der Zirkus organisiert ein Safariland im Wunderland. „Vorhang auf, Manege frei“ mal anders: Auf einem ausgedehnten Parcours erhalten Familien mit Kindern private Einblicke in das Alltagsleben einer Zirkusfamilie. Wie leben Menschen und Tiere dort gemeinsam und wie werdenletztere umsorgt und gepflegt? Der Weg durch die Zirkuslandschaft führt vorbei an den offenen Gehegen von Kamelen, Lama, exotischen Rindern, Ziegen, Pferden, einem Vogelstrauß, Hund und Esel. Natürlich dürfen die Tiere auch aus dem Auto heraus gestreichelt, gefüttert und gefilmt oder fotografiert werden - unter regelmäßiger Aufsicht der Zirkusmitarbeiter.

Eine Tour durchs Safariland dauert so lange wie gewünscht

Pro Fahrzeug fallen zehn Euro an, eine Tour dauert so lange wie gewünscht: Wer mag, dreht ein, zwei oder mehrere Runden. Das Terrain neben dem Wunderland Kalkar wird auf diese Weise zum Safariland am Niederrhein und hebt den Vorhang zu einer etwas anderen Manege. Die neue, von der Familie Zinneker geplante, „Drive-In-Variante“ öffnet vom 12. Februar bis einschließlich 21. März. Jeden Freitag, Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Eine Vorabregistrierung ist nicht erforderlich. Karten können am Eingang zum Parkplatz durch das Autofenster käuflich erworben werden, ebenso wie Getränke und Snacks sowie Futter für die Tiere.

Öffnungszeiten:12. Februar bis 21. März, jeweils freitags, samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr, Preis:zehn Euro, Eintritt pro Pkw für Runden nach Wunsch, Wunderland Kalkar, Griether Straße, Parkplatz.