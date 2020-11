Auch in St. Nicolai soll an Weihnachten gefeiert werden.

Katholische Kirche Kalkar bietet an den Weihnachts-Festtagen 25 Messen an

Kalkar. Pfarrgemeinderäte in St. Clemens und Heilig Geist haben die Zahl der Gottesdienste an Weihnachten verdoppelt. Eine Anmeldung ist aber nötig.

Die beiden Pfarrgemeinderäte in St. Clemens und Heilig Geist Kalkar haben mit dem Seelsorgeteam und den Organisten und Küstern die Planung der Gottesdienste zu Weihnachten zeitig angestoßen. In den vier weihnachtlichen Tagen von Donnerstag bis Sonntag werden 25 Heilige Messen stattfinden, zudem sechs Krippenfeiern und ein Wortgottesdienst. Damit haben die Verantwortlichen die Zahl der Gottesdienste an Heiligabend verdoppelt.

Die Auflistung gibt es im Pfarrbrief und ab dem 1. Advent im Internetoder bei den Anmeldezetteln in den Kirchen. Alle Vorüberlegungen stehen unter dem Vorbehalt der Corona-Bestimmungen, wie sie sich bis dahin entwickeln. Singen wird auf das Allernötigste reduziert, dabei sollen kirchenmusikalische Alternativen zum Einsatz kommen. Die Krippenfeiern werden mit weniger Darstellern auskommen.

Das geplante Anmeldeverfahren wird helfen, dass die Kirchbesucher nicht schon eine halbe Stunde vorher da sein müssen. In der kleinsten Kirche der acht Kalkarer Gemeinden hat der Ortsausschuss zwei Freiluftgottesdienste vorgesehen: In Hönnepel wird es eine Krippenfeier an Heiligabend um 15.00 Uhr und danach um 16.30 Uhr eine Christmette geben: Dies alles am Ritter-Elbert-Zentrum im Kirchfeld 30 auch mit lebenden Tieren, die noch am Weihnachtsmorgen dort anzutreffen sind.

Nur an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag ist eine Festanmeldung nötig

Zum Glück gibt es in den Kalkarer Gemeinden ausgebildete Wortgottesdienstleiter/innen, die nun an fünf Stellen die Gestaltung übernehmen. Vielfältige musikalische Möglichkeiten, Organisten und Instrumentalisten kommen in den vierzehn Heilig-Abend-Gottesdiensten zum Tragen. Die Pfarreiräte haben sich dazu entschieden, bei den vier Feiertagen nur an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag mit Festanmeldungen zu arbeiten in der Hoffnung, dass sich die Besucher am zweiten und dritten Weihnachtstag (Samstag und Sonntag) auf die vorhandenen Plätze verteilen werden. Wegen der Nachverfolgbarkeit benötigen die Gemeinden dazu von allen die vollständige Anschrift und Telefon-Nummer.

Alle Infos zu den Gottesdiensten auf https://www.katholisch-kalkar.de/neuigkeiten-termine/aktuelles

Auf zwei Wegen können die Ortsausschüsse diese Daten erreichen: Ab dem 1. Advent ist auf der Internetseite „www.katholisch-kalkar.de“ der Plan der Weihnachtsgottesdienste unter „Gottesdienste und Kirchenmusik“ zu sehen. Über den Button „Anmelden“ kann man für sich, seine Familie oder sogar auch für Bekannte (Oma/Opa) einen Platz für einen bestimmten Gottesdienst erbitten. Wer diesen Weg nicht wählt, kann bis zum 2. Advent seine Namen und Adress-Daten samt E-Mail und Telefon schriftlich per Brief einreichen. Dazu wird es Vordrucke in den Kirchen geben, wo man die Gottesdienste ankreuzen kann. Eine Woche vor Weihnachten kennt dann jeder seinen Platz.

Es wird Sitzplatz-Nummern in den Kirchen geben

Die jeweiligen Ortsausschüsse haben sich bereit erklärt, für alle diese 20 Gottesdienste ortsbezogen die Platzverteilung vorzunehmen, die dann spätestens nach dem 3. Advent zugestellt wird als Mail oder Brief. Alle werden also zehn Tage vor Weihnachten ihren Platz im Weihnachtsgottesdienst kennen und sogar auf der Internetseite in den Kirchenübersichten anschauen können: Es sind alle Kirchen mit Sitzplatz-Nummern auf der Rückenlehne ausgestattet. Für jede Kirche gibt es eine eigene Übersicht als Plan dazu. Wer zuhause im Advent oder vor Weihnachten die Kommunion empfangen möchte, sollte sich im Pfarrbüro melden (Kalkar: 976510; Wissel: 6587).