Kalkar: Betrunkener baut Unfall mit gestohlenem Motorrad

Kalkar. Ein alkoholisierter Mann ohne Führerschein verursachte in Kalkar einen Unfall mit einem gestohlenen Motorrad – und versuchte erst zu flüchten.

Alkoholisiert und ohne gültigen Führerschein einen Unfall mit einem gestohlenen kleinen Motorrad verursacht: Ein 33-Jähriger aus Kalkar nahm dies zum Anlass, zunächst zu flüchten – dann aber wieder zum Ort des Schlamassels zurückzukehren.

Der Mann war mit dem Leichtkraftrad am Samstagnachmittag gegen 15.10 Uhr auf der Hohen Straße in Kalkar in Richtung der Hanselaerstraße gefahren. Als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, fuhr er gegen den geparkten Daimler eines 80-jährigen Mannes aus Kalkar. Durch den Aufprall schob der Motorradfahrer das Auto gegen den davor geparkten VW einer 46-Jährigen Frau aus Kalkar.

Kleinkraftrad war als gestohlen gemeldet

Zunächst flüchtete der laut Polizei offensichtlich alkoholisierte Unfallverursacher zu Fuß vom Unfallort, kehrte dann jedoch zurück. Die Beamten stellten fest, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Das war aber noch nicht alles: Bei der Überprüfung des Kleinkraftrads kam heraus, dass dieses als gestohlen gemeldet worden war.

Die Polizisten stellten das Kleinkraftrad sichergestellt. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen Unfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.