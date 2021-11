Kalkar: „Beauty Live“ und „Hair-Factory“ zeigen die Trends

Kalkar. Die Kombifachmesse Beauty Live und Hair-Factory ist in der Messe Kalkar zurück. Das reiche Angebot präsentiert die neuesten Mode-Trends.

Lange mussten Aussteller und Besucher ohne sie auskommen: die Kombifachmesse Beauty Live und Hair-Factory Kalkar 2021 ist zurück. Unter den gängigen Corona-Auflagen und mit einem Angebot an Produkten und Dienstleistungen das sich sehen lassen kann. Am Samstag, 20. November, von 10 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 21. November, von 10 bis 17 Uhr, gibt es demnach nicht nur „attraktive“ Produkte und Dienstleistungen und haar-„scharfe“ Schnitte im Messe- und Kongresszentrum Kalkar, sondern auch den letzten Nagel-„Schliff“ und ein „ausgefeiltes“ Rahmenprogramm.

Das Angebot beider Messen ist auf die jeweiligen Fachleute der Branche zugeschnitten – und doch geht es fließend ineinander über. Schönheitsprodukte, Friseurequipment, Saloneinrichtungstipps. Hier tauschen sich auch mal Nageldesigner und Friseure oder Barbiere über angesagte Neuheiten aus. Mit von der Partie ist auch wieder „Monstermacher“ Michael Müller. Sein Team und die Neusser Schule für Gesichtsgestaltung werden am eigenen Stand eine Hair Styling Lounge einrichten.

Fachbesucher können sich online über www.hair-factory-kalkar.eu und www.beautylive.eu bis zum ersten Messetag registrieren und sich ihre Eintrittskarte zumailen lassen. Hier gibt es auch alle Informationen zum Programm.

