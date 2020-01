Jugendliche belästigen Zugpersonal am Klever Bahnhof

Am Klever Bahnhof gibt es ein Problem: Eine Gruppe von Jugendlichen lungert regelmäßig am Bahnsteig herum, wirft ihren Müll in die Gegend und pöbelt Zugpersonal an. Unsere Redaktion fragte bei der Nordwestbahn nach. Die räumte ein, längst Kenntnis von den Vorkommnissen zu haben.

Leser Frank Zimmer schildert seine Erlebnisse: Er pendelt täglich mit der Bahn von Kleve nach Mönchengladbach. Gegen 21 Uhr, wenn er wieder am Klever Bahnhof ankommt, sitzt dort an vielen Tagen eine Gruppe Jugendlicher, Zimmer schätzt zehn bis 15 junge Menschen im Alter von 13 bis 17 Jahren. „Die benehmen sich unmöglich. Sie werfen ihren Müll einfach auf den Bahnsteig, der bleibt dann dort liegen. Am schlimmsten aber ist, dass sie sehr aggressiv sind und herum pöbeln“. So würden manchmal Reisende belästigt. Ihnen würde hinterher gerufen und sie würden beleidigt, so der Pendler.

Das größte Problem sei aber, dass die Jugendlichen sich auf das Zugpersonal, also Triebwagenführer und Zugbegleiter, geradezu „eingeschossen“ hätten. „Schon wenn der Zug einfährt, wird dem Personal der Mittelfinger gezeigt. Die Lokführer werden beschimpft, auch ein Waggon wurde schon mal beschmiert“. Regelmäßig gebe es Streit zwischen der Gruppe und dem Zugpersonal, immer dann, wenn das Personal die Jugendlichen auf ihr Verhalten anspricht. „Das ist auch nicht schön für die Reisenden, wenn sie das mitbekommen“, sagt Zimmer. Er selbst fühle sich am Klever Bahnhof inzwischen sehr unsicher. „Ich bin heilfroh, dass ich noch nicht selbst angepöbelt wurde. Aber das ist nur eine Frage der Zeit“, sagt er.

Bahn fühlt sich nicht zuständig

Zimmer habe sich wegen der Zustände am Klever Bahnhof an die Deutsche Bahn gewandt. Dort habe man ihm gesagt, dass man nichts für ihn tun könne. „Das verstehe ich nicht. Die Bahn ist doch für ihre Immobilien zuständig“, sagt Zimmer. In der Tat ist die Gemengelage schwierig. Das Problem mit den Jugendlichen, die das Zugpersonal anpöbeln, betrifft die Nordwestbahn als Betreiberin der Strecke. Aber der vermüllte Bahnsteig ist Sache der Deutschen Bahn. „Jeder, der eine außergewöhnliche Vermüllung am Bahnhof feststellt, kann sich gerne an unsere 3-S-Zentralen (das steht für Service, Sicherheit und Sauberkeit, d. Red.) wenden. Wenn das Problem tatsächlich groß ist, beauftragen wir eine Reinigung“, sagt ein Sprecher.

Zimmer hat das getan – ohne Erfolg. Was das Thema Sicherheit angeht: Am Klever Bahnhof gebe es kein Sicherheitspersonal, das ständig präsent sei, so der Bahn-Sprecher. Gleichwohl kontrolliere die DB-Sicherheit in regelmäßigen Abständen. „Der Klever Bahnhof ist uns nicht als Schwerpunkt in Sachen mangelnde Sicherheit bekannt“, sagt der Sprecher. Bei der Polizei sieht man das ähnlich.