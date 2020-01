Invasion der Killer-Krebse am Niederrhein befürchtet

Die gute Nachricht: Sie sind noch nicht da. Vermutlich. Andreas Martens, Biologie-Professor in Karlsruhe und Spezialist für die Kalikokrebse, hat bei seinen Untersuchungen im Klever und Weseler Rheingebiet bislang keinen gefunden. Er sagt aber: „Die Düffel wäre für sie ein ideales Gebiet, die Wasserflächen sind miteinander vernetzt.“

Kalikokrebse lieben Altrheinarme und Tümpel. Ein Weibchen ist schon nach wenigen Monaten geschlechtsreif, im Winter trägt es um die 350 Eier mit sich herum. Die heimischen Tiere sind auf die invasive Krebsart nicht eingestellt. Brav laichen die Frösche in Gewässern, die der aus Amerika stammende Krebs befallen hat, und verschaffen ihm so Nahrung. Kaulquappen beißen die Krebse gerne den Kopf ab. Überhaupt fressen sie alles. Und schließlich können sie auch noch über Land gehen und sich neue Gebiete erschließen.

Tümpel wie dieser bei Rindern könnten den Kalikokrebsen idealen Lebensraum bieten. Foto: Niklas Preuten

Eingeschleppt vermutlich durch das kanadische Militär

Bei einem Vortrag in der Nabu-Station, die sich seit wenigen Wochen in der ehemaligen Sparkasse in Rindern befindet, präsentierte Martens eindrucksvolle Bilder und Forschungsergebnisse. Eingeschleppt wurde der Kalikokrebs vermutlich 1993 durch Flugzeuge des kanadischen Militärs. Das hatte seinerzeit eine Basis nahe Baden-Baden. Inzwischen hat er den Oberrhein erobert, sogar in den Niederlanden wurde er gesichtet – was dort nun hektische Abwehrmaßnahmen provoziert. Denn hat er sich einmal festgesetzt, verwandelt er Gewässer in trübe Brühen – „Milchkaffee“ im Jargon von Martens. Dort lebt kaum etwas anderes mehr. Und wenn so ein Gewässer in trockenen Sommern mal austrocknet, gräbt sich der Krebs einfach bis zum Grundwasser und überdauert dort.

Martens hat mit seinen Studenten schon Tümpel erforscht, in denen 30 dieser Krebse pro Quadratmeter vor sich hin vegetierten. Die meisten waren kleiner als die neun Zentimeter, die sie üblicherweise erreichen. Aber statt einzugehen, aßen sie lieber giftige Pflanzen: Sie schnitten die Halme ab, warteten, bis sie zu Heu geworden waren und die Giftstoffe sich verflüchtigt hatten, und verspeisten sie dann. Eine große Gefahr also für die heimischen Pflanzen- und vor allem Tierarten. Und nicht die einzige. „Jeder kleine Aquariumsbesitzer kann den lieben Gott spielen“, sagte der Biologe beim Besuch in Kleve. Auch andere fremde Krebsarten würden sich ausbreiten, weil Leute sie in Gewässern aussetzen.

Biologie-Professor Andreas Martens bei seinem Besuch in Kleve. Foto: Andreas Daams

Forschung an Gegenmaßnahmen

Inzwischen arbeiten Martens und seine Studenten an Maßnahmen, wie man Gewässer von Kalikokrebsen befreit. Mit Kiesschichten, Holzbarrieren und Fangmaßnahmen. Doch dabei, hat er gelernt, sollte man sich vorher Gedanken zur Entsorgung machen. Bei einer Fangmaßnahme an einem fünf Meter hohen Stauwehr, das die Krebse mühelos erklommen, mussten sie nach wenigen Stunden aufgeben. Sie hatten fast eineinhalb Tonnen Krebse aus dem Kanal geholt – und es war kein Ende in Sicht. Letztlich darf man nicht ein einziges Tier übersehen. „Sonst sitzt da noch ein Krebsweibchen in einer der selbstgebauten Röhren und kommt mit 350 Eiern zurück.“ Dann geht das Spiel von vorne los.