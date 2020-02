Uedem. Nachts wurde in Uedem ein Mercedes GLK 220CDI/4-matic gestohlen.

In Uedem wurde ein Mercedes SUV vom Parkplatz gestohlen

Ein Mercedes SUV wurde gestohlen. In der Nacht zu Samstag, 1. Februar, stand der Wagen zwischen 23 Uhr und 5 Uhr auf einem Parkplatz am Kleinbergsbäumchen in Uedem. Der Parkplatz liegt angrenzend zu der Einmündung mit der Bergstraße. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Mercedes GLK 220CDI/4-matic mit dem Kennzeichen KLE-GP 101. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Polizei Goch, 02823/1080.